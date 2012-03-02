"Собор": новые назначения доказали полную зависимость Януковича от России

Партия Украинская платформа «Собор» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА “правдивых сведений о гражданстве новоназначенных Президентом силовиков”, а также немедленно уволить Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки, молодежи и спорта.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии.

В документе отмечается, что В.ЯНУКОВИЧ в последнее время осуществил ряд кадровых назначений, которые “вызвали обоснованную обеспокоенность украинского сообщества”.

“Характерно то, что все новоназначенные имеют либо тесные связи с семьей Президента, либо с Россией, некоторые – и одно и другое. Руководить СБУ назначен уроженец России, который очень долго работал в структурах КГБ и курировал вопросы личной охраны действующего Президента. Министром обороны стал человек, отличившийся особой жестокостью в драках в Верховной Раде, до недавнего времени – гражданин России. Первый вице-премьер управлял очень большими бизнес-структурами в России, а в Украине – еще и таможней и СБУ, министр финансов, по информации СМИ, имеет тесные связи с семьей ЯНУКОВИЧЕЙ”, - сказано в заявлении УП «Собор».

По мнению членов партии, должны быть обнародованы сведения о гражданстве новоназначенных Президентом Украины силовиков.

Кроме того, «Собор» требует немедленно отправить в отставку “откровенного украинофоба Дмитрия ТАБАЧНИКА, потому что реальная угроза исчезновения как таковой истории Украины в учебных программах возрастает с каждым днем”.

«Иначе Виктор ЯНУКОВИЧ неизбежно превратится в свадебного генерала, а украинская государственность - в декорацию режиссеров «Русского мира», - убеждены в УП “Собор”.

По мнению членов партии, “последние кадровые назначения, которые осуществлены Президентом ЯНУКОВИЧЕМ в сфере национальной безопасности и обороны, в который раз подтвердили его полную зависимость от руководства соседнего государства”.