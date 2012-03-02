В России создают подставную "культурную автономию" украинцев?

Украинская диаспора России заявляет, что неизвестные без ее ведома намерены создать новую Федеральную национально-культурную автономию украинцев России (ФНКА УР) и с этой целью хотят 2 марта провести учредительный съезд.

Об этом говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении УНИАН.

“В ноябре в 2011 г. в «Российской газете» появилось информационное сообщение о том, что несколько украинских национально-культурных автономий России намерены создать Федеральную национально-культурную автономию (ФНКА) украинцев и с этой целью 2 марта 2012 г. провести учредительный съезд. В объявлении содержится список учредителей”, - говорится в заявлении.

Отмечается, что, по закону о национально-культурных автономиях, граждане Российской Федерации имеют полное право создавать такие организации. Однако, как выяснилось, большинство указанных организаций - соучредителей федеральной автономии не были информированы и не давали согласия на участие в учредительном съезде 2 марта. Что касается Региональной национально-культурной автономии украинцев Москвы (упомянутой в информационном сообщении), то о такой украинским организациям России ничего неизвестно.

В заявлении подчеркивается, что существующие украинские национально-культурные автономии России сейчас время тесно сотрудничают с Объединением украинцев России – единственной на сегодня общероссийской общественной организацией украинцев.

“Создание за спиной ОУР и большинства национально-культурных автономий федеральной национально-культурной автономии, к тому же без согласия этих автономий (что на юридическом языке квалифицируется как «фальсификация») - является целенаправленной попыткой внести раскол в среду украинских общественных организаций Российской Федерации, самовольно выступать от имени российского украинства”, - подчеркивается в документе.

Объединение украинцев России, украинские общественные организации России заявляют, что не имеют никакого отношения к объявленному на 2 марта 2012 г. так называемому «учредительному съезду по созданию Федеральной национально-культурной автономии украинцев России» и считают, что это является сознательной провокацией, призванной внести раскол в украинское движение РФ.

“Надеемся, что соответствующие государственные органы дадут надлежащую оценку такой противоправной деятельности”, - говорится в заявлении.

Документ подписали почти 50 руководителей украинских организаций из всех регионов России.

Вчера, 29 февраля, для предотвращения создания неизвестными лицами новой ФНКА УР в Москве прошел учредительный съезд по созданию Федеральной украинской национально-культурной автономии (ФУНКА). Предусматривается, что ФУНКА должен заменить Федеральную национально-культурную автономию украинцев России, которая существовала с 27 марта 1998 года и была ликвидирована решением Верховного Суда РФ 27 января 2010 года по жалобе о том, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию»..