"Свобода" о немцах и Бандере

Всеукраинское объединение «Свобода» протестует против проведения в помещении Посольстве ФРГ в Украине лекции настроенного против лидера ОУН Степана Бандеры немецкого историка Гжегожа РОССОЛИНСКОГО-ЛИБЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, около 80 сторонников «Свободы» пикетировали здание посольства Германии в Украине с государственными флагами Украины, флагами ОУН-УПА, а также своими партийными флагами.

Участники акции также держали транспаранты с лозунгами: «Німеччино, твої гріхи – не наші», «Геть українофобів!», «Меркель – визнай Голодомор».

Также время от времени представители «Свободы» скандировали «Берлін, покайся за нацизм», «Ганьба таким послам», «Руки геть від Бандери», «Геть ліберальний фашизм».

Порядок во время проведения акции обеспечивали около 20 милиционеров.

Сегодня ВО «Свобода» повторно призвало Посольство ФРГ отменить решение о проведении в посольстве 1 марта лекции Г.РОССОЛИНСКОГО-ЛИБЕ «Степан Бандера: жизнь украинского революционного ультранационалиста и память о нем, 1909–2009 гг.», поскольку активисты партии считают, что проведение этой лекции является вмешательством во внутренние дела Украины и разжиганием межнациональной вражды.