Владимир Лановой: Суть модели, которую использует власть в экономике, такова: жизнь в долг

Владимир Лановой - генеральный директор Центра рыночных реформ, один из первых министров экономики в независимой Украине. Какие перспективы у украинской экономики, чем объясняется неуспешность реформ и грозит ли, в конечном счете, Украине дефолт, - об этом мы спросили у Владимира Ланового.

Владимир Тимофеевич, предводители власти, в том числе и Президент, дают нам такую динамику экономического развития: в 2010 году после прихода Януковича экономическая ситуация была близка к катастрофе. И вот теперь идет медленный, но уверенный рост. Вы разделяете такой взгляд?

На самом деле обвал экономики (15%) произошел в 2008 году, в 2009 году началось восстановление. И оно достигло 8%. В 2010 году было восстановление уже на 5%. В 2011 году - было немного больше 4%. А в 2012 году рост ВВП пока еще нулевой.

Промышленность выросла на 2%, при том, что год назад в январе она выросла на 8%. А это наиболее весомая отрасль в общем производстве. И такой ход событий был предсказуем, потому что экономика Украины, все ее секторы лишены финансового ресурса для развития.

Правительство Януковича-Азарова с 2010 года начало безумными темпами занимать и набрало за год 140 миллиардов гривен долга, изъяв тем самым 60 миллиардов гривен из банковского сектора Украины. Еще 20 миллиардов выкрутило через налоговые инсинуации.

В сентябре 2011 года возник первый серьезный кризис платежной системы, когда не было средств на социальные и другие платежи из бюджета. Тогда нужно было собрать 5 миллиардов гривен для срочного погашения облигаций внутреннего государственного займа, был как раз период погашения. Сняли средства отовсюду, затянули процесс, страна стояла без денег, пока смогли оплатить. И эта тенденция все равно продолжается. Все долги правительство погашает за счет новых долгов, новых изъятий из банковского сектора. В таком случае кредитов для промышленности, аграрного комплекса, торговли не хватает. Из-за этого ресурсов для развития нет. Ресурсы централизируются. А централизованные ресурсы тратятся на такие циклопические объекты, которые еще можно назвать “гигантоманией”. Хотя лучше-таки “циклопоманией”.

Это вы об объектах ЕВРО-2012?

Не только. Есть объекты, не связанные с ЕВРО. В Конча-Заспе нет ЕВРО. Настроили столько, что уже не продохнуть. Строят мосты и стадионы двадцать-тридцать человек, это не создание рабочих мест. Это капиталоемкие, а не трудоемкие объекты. Увеличены расходы разного типа на государственные холдинги, на разного типа инфраструктурные объекты, эстакады, роскошные дорожные путепроводы. Причем строят там, где они не нужны. Строительство гигантоманских объектов - это признак всех централизованных экономик. Начиная с государства инков, гитлеровской Германии и заканчивая советской экономикой. В этом году у нас, скорее всего, не будет роста ВВП. Хотя за счет статистических манипуляций, как это уже происходит минимум десять лет, власть и Госкомстат будут нам показывать небольшие кривульки выше нуля.

Госкомстат, к сожалению, исполнитель заказа правительства, а не объективный наблюдатель, который фиксирует процессы, происходящие в стране. На протяжении десяти лет Госкомстат показывает, что темп роста всех доходов граждан в расчете на одного человека превышает рост ВВП Украины. Такого не может быть.

Суть модели, которую использует власть в экономике, выглядит так: жизнь в долг. Поскольку бюджет ограничен, то начинают урезать выплаты, финансирование по разным направлениям. Сокращают финансирование сфер, не связанных с интересами правящего класса и его финансово-промышленных и других партнеров.

Азаров говорит, что всё по “социалке” платят...

У нас растут долги по заработной плате. Они достигли в бюджетной сфере одного миллиарда. А по всем секторам - до двенадцати миллиардов по Украине. То, что нам рассказывают правительственные чиновники и разные руководители - это замыливание глаз и обоснование собственной непригодности к эффективной политике.

Объемы госзакупок из бюджета достигли почти ста миллиардов гривен. Кому идут эти госзакупки? Медицине? Образованию? Культуре? Но это расходы в пределах одного-двух миллиардов. Жилищно-коммунальный сектор - еще полмиллиарда. Куда идут десятки миллиардов гривен государственных закупок? Этим монстрам, о которых я говорю? Половина оседает в карманах. Нам нужно развивать услуги, швейное производство, приборостроение. Нам нужны трудоемкие производства. Плюс необходимо развитие новейших технологий, куда пойдет молодежь.

Вы говорили о госзакупках. Такое впечатление, что для любой власти есть три священных коровы: госзакупки, оффшоры и теневой импорт. Были попытки их зацепить при Тимошенко, но никакая власть не делала последовательных и мощных попыток с этим разобраться до конца, не так ли?

Да. Создана высококоррумпированая система. Люди, которые идут во власть, даже на высшие ступени, - идут лишь для самообогащения и получения коррупционных доходов. Это стало реальностью. Информация о том, сколько денег идет на частные компании руководителей, печатается в СМИ. На коррупции теряется половина государственных средств. Страна не имеет ресурса для элементарного удовлетворения потребностей.

Вы разделяете оптимизм первого вице-премьера Хорошковского о невозможности дефолта?

Объективных обстоятельств, которые бы позволили сбалансировать валютный и платежный бюджет государства, нет. Показатели внешней торговли в этом году будут показывать еще больший дефицит. Цена газа значительно выросла. Инвестиций в страну не будет. Поэтому никакого типа валютных поступлений ожидать нельзя.

Правительство рассказывает, что оно разместит облигации на внешних рынках. К сожалению, на западных рынках есть информация, и не только из рейтинговых агентств, о преддефолтном состоянии. Международные банки и инвесторы для себя определили Украину, как зону, куда сегодня рисковано инвестировать. То есть облигации покупать не будут.

Внутренняя ситуация очень плохая. Мы объективно не имеем оснований, чтобы говорить об улучшении и увеличении поступлений валюты или уменьшении ее расходов. Финансы - такая почти виртуальная система. Можно что-то придумать. Но удастся ли этой власти придумать это логично, правильно, закономерно - у меня огромные сомнения. Возможно, кто-то сделает подарок. Например, был период, когда Западная Германия делала подарок Восточной Германии, когда ежегодно давала ей триста миллиардов марок просто так дотаций на бюджетные расходы на Востоке. Может, и нам кто-то сделает такие подарки?

Может, у Хорошковского есть такие друзья. Я не хотел бы ни дефолтов, ни ошеломительных провалов курса. Но если власть будет все время нам лапшу на уши вешать, то срыв курса будет очень тяжелым. Можно было бы предотвратить такие потери, такие провалы, действуя культурнее и лучше.

Экономические неудачи власти связаны со свертыванием политических свобод, в частности свободы слова?

Абсолютно взаимосвязаны. Рыночная экономика предусматривает равенство прав всех лиц государства. В том числе прав на собственность, прав на информацию, прав на деятельность. Предпринимательство, которое не имеет прав на информацию, прав на деятельность, прав на собственность, не имеет юридических, экономических, политических и финансовых свобод, - ограничено, зарегулированно и опутано разного типа предписаниями, запретами, контролями, проверками. Такое предпринимательство не может развиваться. А основой развития современных обществ является средний и малий бизнес. Он наиболее гибкий на рынке и не попадает в неприятности, когда на улице оказываются десятки тысяч людей. Он является финансово ответственным. Так просто там друг друга не надуешь, как сейчас модно - миллиарды одолжить или не платить в бюджет. Давление на права и свободы, ликвидация экономических условий, доступа к информации, общественному контролю и отчету власти перед обществом исключает позитивные решения инвесторов вкладывать деньги.

Но главный налоговик Клименко и уполномоченный правительства по вопросам дерегуляции Бродский говорят, что они провели полную дерегуляцию, только живи и делай бизнес...

Они не понимают, что такое собственность как категория.

Коммунальная, коллективная, государственная собственность - это суррогаты собственности, потому что собственность является собственностью, когда ты полностью можешь реализовать свое право собственности. Когда ты можешь реализовать свое стремление к получению прибылей и у тебя есть все возможности, никто тебе в этом не мешает.

У наших предпринимателей нет возможности получить прибыли, потому что они платят налог с оборота, а не с прибыли и они могут не иметь прибылей, а с них все равно снимут шкуру. Потому что они ограничены в правые конвертации валюты, а как без конвертации валюты гривне выполнять свою нормальную объективную функцию? Бизнес не может без конвертации. Он все время что-то покупает и продает за границу. Потому что ему нужно оборудование, информация, телефонные переговоры. Так выглядит открытая к торговле страна.

Дерегуляция бизнеса лежит вне формальных разрешений на открытие или закрытие предприятия. Эти формальные разрешения до конца и не урегулированы. Но главное — малому бизнесу нужен доступ к финансам. Чтобы он имел такое же право на получение кредитов, как и большой бизнес. А у нас дают кредит только под имущество. А имущества нет у малых предприятий, у начинающих или в инновационщиков. Все спутанно разрешениями и запретами. И бизнес лучше не начинать.

Чем объясняется неуспех реформ?

Общие цели и приоритеты во власти не продиктованы национальным развитием, которое базируется на широте привлечения граждан к собственности и к активности дела. Мелкий бизнес является антиподом и классовым врагом для олигархов. Они стоят по разные стороны баррикад. Выдавливание крови и соков из малого бизнеса - один из приоритетов власти. Именно так она понимает раздел доходов и активность общества. Крупный олигархический бизнес, построенный на бывшем государственном социалистическом секторе экономики, на ее крупных объектах, которые являются огромными потребителями электроэнергии и газа, тянет нашу экономику в разряд наиболее энергоемких экономик в мировых рейтингах. Мы потребляем в 20 раз больше газа на единицу выработанной продукции, чем Германия. Сохранение этих монстров прошлого является интересом олигархов, которые их захватили.

Последние платежи за газ осуществлены за счет Пенсионного фонда. Никакой прозрачности. Люди, которые пришли для решения своих личных проблем, не думают об интересах страны. Налоговая - лишь инструмент, чтобы взыскать деньги с малого и среднего бизнеса.

Взыскать арестами, обысками, штрафами. Бандитизм фактически.

Верхушка власти сокращает аппарат государственных служащих и говорит, что это колоссальные достижения. Но не снижает затрат на самих себя, на самолеты, офисы, дачи, аренду офисов. Они увеличивают расходы на государственные закупки... То есть чиновничество не однородно. Есть рядовое чиновничество, которое служит живым мясом для олигархата и авторитарного руководства.

Что делать в условиях существования аморальных элит?

У нас одна надежда - гражданское общество.

Ни в одной стране бюрократия не уступала свою власть. Они контролируют ресурсы, тот же НДС, созданный лишь для того, чтобы чиновники имели больше денег в своем распоряжении, чтобы они больше влияли на общество. Это их объективная природа. И только гражданское общество способно ограничить их, контролировать финансовые потоки, создать режим невозможности коррупции, наказания...

Пока их никто не наказывает, разворовывание всего и вся будет и в дальнейшем. А Украина будет оставаться попрошайкой.

Беседовала Лана Самохвалова