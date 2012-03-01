Партия регионов установит веб-камеры на избирательных участках

Харьковская областная организация Партии регионов на выборах в Верховную Раду Украины установит на избирательных участках веб-камеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Харьковской облгосадминистрации, руководитель Харьковской облорганизации Партии регионов Михаил ДОБКИН.

По его словам, веб-камеры будут установлены на большинстве участков с целью контроля за ходом голосования и во избежание каких-либо нарушений.

«На большинстве участков в Харьковской области будут установлены веб-камеры. Любой сможет проверить, как проходит голосование. Оборудуем самые большие участки, поставим своеобразный фильтр, чтобы потом избежать провокаций», - сказал М.ДОБКИН и отметил, что «Партия регионов как никто другой будет «бороться за чистоту выборов».

По его словам, в целом в Харьковской области около 1700 избирательных участков. Для оснащения самых больших из них «на региональном уровне» будет создана специальная программа, и «Партия регионов все оплатит».

М.ДОБКИН также сказал, что через прессу сегодня он приглашает к совместной работе по оснащению участков в Харьковской области другие партийные организации края, которые заинтересованы в проведении прозрачных и честных выборов.