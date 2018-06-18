«Одесская бомба» для победного финала Путина

Январский взрыв и пожар в центре Одессы, от которого пострадали 13 жильцов дома №24 по Тираспольской улице, и последовавшая затем совместная операция спецслужб Украины, России и Белоруссии по захвату заезжих террористов стали очередной сенсацией одесского происхождения. Первый российский канал передал репортаж из СИЗО Одесского УСБУ, два узника которого публично признались в подготовке покушения на фаворита президентской кампании в России Владимира Путина.

Сначала молчали, потом вдруг всплыл Путин

Расследование, которое ведут одесские правоохранители относительно пожара 4 января, с самого начала было облачено ореолом таинственности. Местные оперативники и следователи в течение января-февраля всячески скрывали от журналистов малейшие его подробности или даже дезинформировали общественность. А в конце февраля тайна оказалась не просто доступной – потенциальные организаторы якобы сорванного покушения пожелали публично раскрыть свой преступный замысел: конечная цель которого – покушение на Путина…

Трудно предположить, чем вызвана такая «последовательность» украинских блюстителей законности. С одной стороны, имел место факт захвата спецслужбами интернациональной группы подозреваемых в терроризме. А с другой – СБУ продолжает упорно уклоняться от любых комментариев. Может, через несколько месяцев заговорят о новых версиях. К примеру, о подготовке покушения на одного из одесских бизнесменов, о чем ранее сообщали некоторые информагентства со ссылками на источники в правоохранительных органах. Или об акции возмездия за недавний расстрел (вместо задержания) местными правоохранителями двух чеченцев – Аслана Дикаева и Хасана Хадисова… Ведь не случайно 4 января на жестком диске уцелевшего ноутбука в полусгоревшей съемной квартире чеченцев были обнаружены планы-схемы важных городских объектов, например, Дворец спорта, а также места наибольшего скопления одесситов. Может, именно для их уничтожения и изготовлялись взрывные устройства, одно из которых взорвалось при его изготовлении? Иначе, зачем было ехать в Одессу из неблизкого Казахстана или Ичкерии?

Вокруг задержанных в Одессе чеченцев Адама и Асланбека Осмаевых и казаха Ильи Пьянзина в Одессе разгорелся скандал. Как объяснить одесситам, что еще в январе отечественные правоохранители объявили в розыск «опасных преступников» - отца и сына Осмаевых, а уже 28 февраля задержанного в блистательной операции Осмаева-старшего освобождают из-под стражи, признав его непричастным к терроризму, в частности к попытке покушения на Путина? Не менее примечателен факт, что подозреваемые в терроризме признаются с экрана российского ТВ-1 не об убийстве, а именно о попытке покушения. «Конечная цель была, - говорит в телеобъектив 30-летний Адам Осмаев, – поехать в Москву и попытаться совершить покушение на премьера Путина».

Чисто случайно именно в этот день, 27 февраля, кандидат Путин опубликовал свою последнюю программную статью «Россия и меняющийся мир». «Мы, несомненно, продолжим, - заверил он избирателей, - активный и созидательный курс на укрепление всеобщей безопасности, отказ от конфронтации, на эффективное противодействие таким вызовам, как распространение ядерного оружия, региональные конфликты и кризисы, терроризм и наркоугроза». Не преминул дать жесткую оценку политическим митингам и демонстрациям, потрясающим в последнее время Москву, а также предложил россиянам «четко различать» козни зарубежных центров, использующих «противоправные инструменты «мягкой силы».

Комментируя предотвращенное сотрудниками спецслужб покушение, кандидат Путин воспользовался возможностью продемонстрировать избирателям всю твердость духа: «Люди, которые находятся в моем положении, с этим должны жить. Если постоянно бояться, то невозможно будет жить – пускай они (террористы. – Авт.) нас боятся. Попытки покушения никогда не мешали работе и не будут ей мешать».

Ну а 28 февраля недремные российские спецслужбы не преминули вбросить в информпространство свежую «утечку информации»: оперативниками ФСБ найдено, согласно показаниям Осмаева-младшего, «место схрона взрывчатки вблизи Кутузовского проспекта в Москве – магистрали, по которой кортеж Путина ездит в Кремль и дом правительства из его загородной резиденции…»

Так же неожиданно «всплыл» и ранее недостающий факт – относительно наличия у террористов схем подготовки покушения на Путина, которое якобы планировалось после мартовских выборов. С учетом того, что подобные доказательства отсутствовали, в том числе на файлах ноутбука, найденного 4 января в полусгоревшей квартире, сотрудники ФСБ сообщили: "Весь план подготовки оперативники нашли в его (Адама Осмаева. – Авт.) ноутбуке в другой квартире». Среди файлов - «видео с проездом кортежа, в частности Путина. Чтобы имелось понятие, как садится охраняемое лицо, сколько машин сопровождает, с разных ракурсов, с разных улиц. То есть люди обучались не на одном примере, а на нескольких", - разъяснил избирателям ситуацию оперативный сотрудник ФСБ.

Пазл одесских событий

Между тем, читатель может самостоятельно воссоздать картину событий, сложив пазл из разрозненных кусочков.

4 января в 12.25 в квартире по улице Тираспольская, 24, на втором этаже двухэтажного дома, произошел пожар, во время которого погиб 26-летний мужчина, а 28-летний квартирант доставлен в реанимационное отделение городской больницы с ожогами. Оба – иностранные граждане. Во время пожара из дома эвакуированы 13 человек, из них двое младенцев. Спасатели едва успели вывести людей: огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям, здание заполнил едкий дым от рубероида и вагонки.

Как сообщили журналистам в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в области, «по предварительным выводам экспертов, причиной пожара стал взрыв природного газа. По данному факту возбуждено уголовное дело».

5 января стали известны подробности ЧП. Один из квартирантов съемной квартиры на втором этаже – 26 летний гражданин России погиб, а другой – 28-летний гражданин Казахстана с ожогами госпитализирован в ожоговый центр горклинбольницы №10.

Согласно источникам в одесской милиции, в сгоревшей квартире обнаружен ноутбук с несколькими сотнями снимков мест массового скопления людей, в том числе Дворца спорта, театра музыкальной комедии, ТЦ «Афина», несколько паспортов на различные фамилии с вклеенными фотографиями погорельцев, а также детали, которые обычно используют в изготовлении мин с дистанционным управлением.

Странным выглядит и то, что выжившего квартиранта возле ожогового центра охраняет наряд «Беркута». Замглавы облУВД Дмитрий Фучеджи подтвердил эту информацию, отказавшись назвать причины усиленного внимания силовиков к пострадавшему.

6 января из источников в правоохранительных органах стало известно, что возможным терактам в Одессе мог помешать пожар в доме на улице Тираспольской, где найдены остатки взрывчатки, детали взрывных устройств и карту Одессы.

Ожоговый центр, где находится один из подозреваемых, оцеплен милицией. Стало известно, что третий квартирант, уроженец Кавказа, который также находился в квартире, сбежал. Он объявлен в розыск.

10 января сотрудники Госгорпромнадзора опровергли сообщения СМИ со ссылкой на МВД, что пожар в Одессе 4 января возник из-за взрыва газа.

Пожар, полыхавший 4 января в центре Одессы, не связан со взрывом природного газа, сообщает пресс-служба Госгорпромнадзора в Одесской области. Появившаяся в СМИ информация по этому поводу является «непроверенной». Более того, «сообщений о пожаре в жилом доме №24 по ул. Тираспольская с диспетчерской Министерства чрезвычайных ситуаций на диспетчерский пункт управления эксплуатации газового хозяйства 4 января не поступало».

При обследования специалистами установлено, что «пожар произошел в квартире № 26 по указанному адресу, однако газопровод и газовое оборудование находится в исправном состоянии и пожаром не повреждено».

Сотрудники милиции отрицают факт пребывания в ожоговом центре погорельца-казаха, хотя дежурный врач в реанимационном отделении больницы поступление такого пострадавшего подтвердил.

4 февраля группа контртеррора штурмовала частную квартиру на первом этаже двухэтажного дома по улице Базарной, 86. Согласно источникам в правоохранительных органах, в результате спецоперации задержаны уроженец Северного Кавказа Адам Осмаев, подозреваемый в организации теракта в Одессе, и его отец Асланбек Осмаев.

«Адама и Асламбека Осмаевых по подозрению в причастности к организации несостоявшегося теракта 9 мая 2007 года в Москве разыскивает ФСБ. По некоторым данным, они входили в диверсионную группу, подконтрольную полевому командиру Доку Умарову», - сообщалось в СМИ со ссылкой на источник.

6 февраля СМИ сообщили, что в Одессе задержаны диверсанты Доку Умарова, возможно, собиравшиеся мстить за смерть киллера Дикаева.

Бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» совместно с сотрудниками милиции в ходе операции заблокировали все подходы к дому № 86 по улице Базарной. Именно здесь, в частной квартире на первом этаже, находились злоумышленники, которые представляют интерес не только для отечественных, но и для российских спецслужб.

Правоохранители отказываются от каких-либо комментариев по этому вопросу. Однако прессе стало известно, что операция, которая длилась около полутора часов, прошла успешно, без единого выстрела. Задержаны трое злоумышленников: отец и сын Осмаевы – 31-летний Адам и 51-летний Асланбек (уроженцы Чечни) — и их подручный.

Осмаевы подозреваются в организации заказного убийства одного из крупных одесских предпринимателей, имеющего непосредственное отношение к грузоперевозкам в морском торговом порту. Устранить бизнесмена планировали с помощью бомбы.

Примечательно, что первыми сообщили о блестящей совместной операции СБУ российского ФСБ и белорусского КГБ российские СМИ, поддерживающие Путина, в частности Первый канал.

11 февраля стало известно, что наиболее вероятная версия пожара связана с изготовлением взрывного устройства. Вероятно, подозреваемые готовили покушение, хотя опытными подрывниками их назвать нельзя, поскольку взрывное устройство собирали по инструкции, скачанной в Интернете. Этот эксперимент и привел к взрыву.

Однако найденные остатки устройства указывают, что, по мнению специалистов, злоумышленники вряд ли могли организовать масштабный взрыв. Максимум таким устройством можно было подорвать автомобиль или нескольких человек, находящихся в помещении. Поэтому организовать теракт в каком-то большом здании с большим количеством людей, они попросту не смогли бы.

12 февраля сообщалось, что милиция проверяет одесские больницы: не обращался ли третий подозреваемый, скрывшийся в день взрыва, за помощью после пожара.

Новый начальник облУВД Сергей Резников категорически опроверг информацию о том, что на месте пожара найдена взрывчатка и какие-либо признаки подготовки к террористическому акту. «Идет расследование причин пожара. Но ни взрывчатки, ни оружия там не обнаружено. Оснований для паники нет», - заявил Резников.

В пресс-службе облУВД продолжают утверждать, что пожар произошел от взрыва природного газа. В свою очередь, один из милиционеров на правах анонимности пояснил, почему обычный (по версии облУВД) пожар от взрыва природного газа заинтересовал правоохранителей: «Во время тушения пожара спасатели МЧС обнаружили странные детали, в которых были опознаны взрыватели. Были вызваны сотрудники милиции, которые изъяли взрыватели от мин и документы квартирантов. Сейчас погорельцев подозревают в том, что готовили покушение на какого-то крупного бизнесмена. Согласно оперативной информации, погибший чеченец и выживший казах принадлежали к банде киллеров и ранее уже были замешаны в убийствах».

27 февраля Первый российский канал сообщил следующее: «Владимира Путина хотели убить. Но покушение на премьера Российской Федерации сорвано. Преступников задержали в украинской Одессе. По делу о подготовке покушении на Владимира Путина задержаны два человека – Адам Осмаев и Илья Пьянзин».

28 февраля украинские СМИ распространили это сообщение, также впервые упомянув о попытке покушения на премьера Путина и уточнив, что «в СБУ отказываются от комментариев», а «правоохранительные органы РФ не направляли запросов в Генпрокуратуру Украины относительно экстрадиции задержанных граждан России».

По информации одной из газет, Осмаев, Пьянзин и Мадаев подозревались в подготовке терактов на территории России, однако «кандидат в президенты России Путин тут ни при чем… Подозрительные погорельцы заинтересовали правоохранителей сразу после того, как были найдены документы погибшего Руслана Мадаева и заграничный паспорт Ильи Пьянзина: «В паспортах были визы ОАЭ и Турции. Это обстоятельство сразу заинтересовало оперативников. Палата Пьянзина была взята под охрану. А погибший Мадаев числился в розыске МВД Чеченской республики за причастность к хранению оружия и похищению людей», - писала одна из газет.

По словам милиционера, о погорельцах сразу же сообщили в ФСБ России. Сотрудники ФСБ вскоре прилетели в Одессу. И Пьянзин признался в существовании «куратора» в Одессе — Адама Осмаева. «В Эмиратах Пьянзин с Мадаевым встречались с представителями лидера чеченских террористов Доку Умарова. В Одессе они должны были снять квартиру и ждать дальнейших указаний Адама Осмаева, который жил здесь уже более года», — рассказали нам в милиции. Дальнейшее расследование велось совместными усилиями ФСБ и СБУ.

«Покушение – ход пиарщиков, - убежден российский политолог Станислав Белковский. - Оппозиционно настроенные россияне считают, что история с покушением выдумана, чтобы повысить популярность Владимира Путина накануне выборов. «Нынешний рейтинг Путина — 38%. Он хочет выиграть в первом же туре, для этого нужно 50—60%. Вот и придумали ход с покушением».

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков уверен, что «Путину нет необходимости прибегать к такого рода пиару». «Опросы говорят о том, что он выиграет в первом туре с результатом в 58%. Чтобы повысить рейтинг, у него есть другие способы, например, уволить несколько непопулярных министров. На Путина, как и на Обаму, готовятся десятки покушений. Я уверен, что людей, которые их готовят, задерживают часто, но обычно эту информацию не обнародуют. Сейчас же спецслужбы ее решили сделать достоянием гласности, видимо, решив, что во время выборов она пригодится», - заявил Марков.

Что же там произошло нас сомом деле, вряд ли мы узнаем в ближайшее время. Тайна сия может раскрыться со сменой власти в России.

Михаил Аксанюк, Одесса