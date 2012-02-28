Директор президентской базы «Залесье» напал на журналистов (видео)

Директор государственной резиденции «Залесье» напал на съемочную группу программы расследований «Знак оклику» (ТВі).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала, журналист Дмитрий ГНАП и оператор Кирилл ШАПАРЬ сегодня пытались взять комментарий у директора резиденции Виктора КАМИНЕЦКОГО. Съемочную группу интересовало, почему не выполняется Указ Президента Украины №1049 от 11 декабря 2009 года. Согласно этому документу, на территории «Залесья» вместо закрытой президентской базы отдыха должен быть создан национальный парк, открытый для всех граждан.

Как отмечают в ТВі, эти вопросы «почему-то возмутили директора государственной резиденции, и господин КАМИНЕЦКИЙ набросился на журналиста и оператора, пытаясь выхватить камеру. Из-за этого произошло физическое столкновение, в результате которого была повреждена камера и микрофон съемочной группы. В конечном счете, не извиняясь, директор резиденции покинул место происшествия».

Теперь редакция программы расследований «Знак оклику» рассматривает вопрос относительно подачи заявления в милицию и готовит основательное расследование этой темы, отметили в пресс-службе ТВі.

Тем временем, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в АП уже изучают информацию, распространенную в средствах массовой информации, о нападении директора государственной резиденции «Залесье» на журналистов телеканала ТВі.