Фюле: Соглашение об ассоциации Украина и ЕС могут подписать осенью

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может бут подписано осенью этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ заявил 27 февраля, выступая на конференции “Украина-ЕС: путь вперед”.

“Что касается подписания, я думаю, это может быть осенью. Некоторые страны-члены очевидно скажут, что после выборов”, - сказал он.

При этом комиссар отметил, что парафирование соглашения должно состояться уже на протяжении ближайшего месяца.

С.ФЮЛЕ подчеркнул, что задержки с парафированием вызваны объективными причинами, которые заключаются в необходимости юридической проверки всего текста соглашения и согласования всех пунктов его положения в финальном варианте.

Кроме того, комиссар отметил, что после парафирования соглашения понадобится дополнительное время на его перевод на официальные языки стран-членов ЕС перед подписанием сторонами.

“Подписание соглашения осенью – это не результат политической игры”, - подчеркнул С.ФЮЛЕ.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ положительно оценил перспективу подписания соглашения осенью.

“Что касается подписания, то я согласен, что если бы это произошло осенью, это было бы очень хорошо”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС заявили о завершении переговоров о заключении соглашения об ассоциации на саммите 19 декабря 2011 года в Киеве.

Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, что является составной частью соглашения об ассоциации, - в 2008 году.