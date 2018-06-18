Как объявляли приговор Луценко

Оппозиционера № 2 посадили на 4 года. Обвинительный приговор Юрию Луценко не стал новостью ни для него, ни для его защиты. Как говорил потом сам экс-министр внутренних дел, не для того его больше года в СИЗО держали, чтобы сейчас на свободу выпустить.

Транслировать в прямом эфире оглашение приговора украинским телеканалам не позволили. Сайт «Народной самообороны», на котором планировалась онлайн-трансляция из зала суда, утром "лежал". На совпадение не похоже. Таких случайностей не бывает.

Юрий Луценко был в настроении. Говорил, что чувствует себя хорошо, а сегодняшние события напоминают ему Майдан.

- Оппозиция объявила весеннюю политическую акцию "Вставай", поэтому все участники акции - в Печерском суде, - шутил Луценко. - Я вас с этим поздравляю.

Ирина Луценко пришла в черном. Была молчалива. Наверное, понимала, чего ждать, хотя в ее душе теплилась надежда...

В 9 часов судья Сергей Вовк начал читать приговор Луценко, точнее не читать, а тихо и неразборчиво бормотать, будто произнося мантру. Поэтому в зале заседания в основном слышались голоса сторонников Луценко, которые митинговали под окнами суда. Хотя эта акция не была массовой, но отличалась креативностью.

Кроме стандартных лозунгов, вроде "Вчера Юлю! Сегодня Юру! Завтра некому будет защитить тебя", здесь была и смерть с косой надписью "Власть, я за тобой" и маской, как в фильме ужасов "Крик".

Митингующие скандировали так громко, что даже брату Юрия Луценко Сергею пришлось их унимать.

- Вы ждете справедливый приговор? - спрашивали журналисты у Луценко.

- Приговор будет таким, как запланировали заказчики, то есть 4,5 года с конфискацией, - предполагал экс-министр.

- На что вы сейчас надеетесь?

- На победу демократических сил.

Демократические силы, кстати, здесь собрались чуть не в полном составе. Здесь была и традиционная группа поддержки из народных депутатов, таких, как Доний, Грымчак, Арьев, Стець, Геращенко, Кириленко, Куликов, а также и "новые" лица: Турчинов, Кличко, Одарченко.

Пока судьи поочередно бормотали приговор, Луценко перебрасывался словами с соратниками. Со Стецем говорили об украинском телевидении. Юрий Витальевич признался, что из всех передач теперь смотрит "Голос страны". Ну и без новостей никак. Плюс активно читает распечатки из Интернета. Поэтому всегда в курсе последних событий. Не прошла мимо него и информация о возможном назначении Петра Порошенко министром экономики.

- Точного решения еще не сказал? - Интересуется он в Стеця.

- Нет, он сам все понимает ...

- Зачем оно ему? - Риторически спрашивает Юрий Витальевич.

- Ему это не нужно ...

Луценко наконец нарушает бормотание служителей Фемиды.

- Можно громче, ваша честь, чтобы ложь было слышно, - обращается он к Вовку.

Но безрезультатно.

Суд объявляет перерыв.

- Юра, я тебе обещал, что не буду кричать, что прокуроры пид...сы. Я выполнил свое обещание, - радостно говорит Стець.

- Я тебя просил выдвинуть стихотворение Винничука на гимн Евро-2012, - парирует, смеясь, Луценко.

- Мы сейчас слышим фантастические вещи, которые были написаны ГПУ в суд. Суд был лишний, - говорит Луценко. - Но все понимали, что это политический, а не юридический процесс, поэтому решение тоже будет политическим ... Сегодня в конце приговора или вслух, или мысленно будут объявлены слова: и поздравляем Виктора Федоровича со второй годовщиной инаугурации президента Украины. Но у меня большой оптимизм с точки зрения перспектив Украины. Сегодняшний режим этим процессом показывает свои смертельные точки. Он боится честных слов и командной действия демократии, поэтому меня никогда сегодня не выпустят из этой клетки. Надеюсь, что ценой моего приговора оппозиция увидит эти смертельные точки режима и изменит власть мафии в Украине.

Поддержать Юрия приходит Виталий Кличко.

- После «Ч» у тебя теперь по алфавиту соперник на букву «Я», - смеется Луценко, намекая на недавнее победу боксера в бою с Чисорой.

Судьи снова возвращаются в зал. Однако ненадолго. Когда приговор заканчивается, Волк вдруг снова объявляет перерыв.

- Видно, не из того экземпляра читал, а прошлогоднего, - шутят нардепы.

- Он там сумму убытков назвал больше, чем мне ГПУ выдвинула, - говорит Луценко.

Почему судьи внезапно исчезли? Этот вопрос интересует всех.

- У них не написано, на сколько меня сажать. Идет "лишение свободы" и пробел, цифирку не вставили, - смеется Луценко. - Дни после последнего слова и до сегодняшнего заседания прошли в очень позитивном настроении. Впервые после Майдана, что я думаю, то, что я говорю, и то, что я делаю, совпадает на 100 процентов. Безусловно, мне жаль семью, будет страдать и ждать меня много лет. Но я считаю, что как юридически, так и политически я доказал свою правоту. Поэтому у меня сегодня ощущение собственной правоты и сохраненного достоинства. Мне кажется, это много стоит, даже чтобы за это отсидеть тот срок, который они сейчас в комнате дорисуют.

Странную паузу обсуждают в своем кругу и нардепы.

- Наверное, долго решают, а то в новый рабочий кабинет в Межигорье еще телефон не провели, - шутит Турчинов. - Мне еще нравится, отбивают деньги за счет аренды...

- Прошу обратить внимание, что аренда - до 2020 года, - говорит Куликов.

- Юра, ты знаешь, какое у отца Павла основное проклятие? - громко обращается Луценко к Стецю.

- Какое, Юрцю?

- Чтоб перья во рту выросли. Мне кажется, у них уже заросло...

- Юрчик, я бы ответил. Но я обещал тебе не материться. Боюсь, что могут удалить до конца процесса, - говорит Стець.

- Юра, главное, чтобы не посадили до конца процесса, - смеется Луценко.

Тут уже журналисты выдали... Говорят, там у судей было написано: удовлетворить частично, а дальше - додумайте сами. Зал смеется. Но вскоре воцаряется тишина.

Вовк возвращается в последний раз. Звучит приговор: четыре года лишения свободы с конфискацией имущества.

- Ганьба! - скандируют депутаты.

Под их крики судьи уходят. Свою миссию в этом процессе они выполнили.

- Вынесли заведомо несправедливый приговор невиновному! - возмущается Арьев. - И я говорю, что рано или поздно все эти трое - и Волк, и две девахи возле него - будут нести уголовную ответственность за то, что они совершили сегодня согласно действующему законодательству об осуждении заведомо невиновного человека. Даже при Кучме суды были свободнее, поскольку именно в этом зале в 2001 году судья Замковенко освободил Юлию Тимошенко. Тогда это было возможно, сейчас - нет. Сейчас - это не судьи, а преступники в мантиях.

Когда мы теснились в зале после оглашения приговора, я оказалась рядом со старшим сыном Луценко Александром. Он держался мужественно. Папина выдержка.

- Жалко вашу маму, - говорю.

- Да, маму жалко больше всего, - соглашается Александр. - И они же вроде собираются его везти в колонию в Черниговскую область, куда отправляют преступников-милиционеров, которых он сам сажал...

Луценко произносит свое последнее слово.

- Этим судебным решением подтвердился диагноз - верховенство мести, а не верховенство закона в Украине. В Украине отсутствует объективный и независимый суд. Аргумент? Независимая экспертиза Генпрокуратуры подтвердила, что убытков при праздновании Дня милиции не было. Независимая экспертиза защиты также подтвердила, что убытки отсутствуют. Тем не менее, меня судят за нанесение 640 тысяч убытков. Суд не принял во внимание эти показания и зачитал заготовленное политиками-заказчиками из Администрации президента решение об исключении меня из политической жизни страны как политического деятеля. Я остаюсь при своих убеждениях. Я докажу свою правоту. Я буду использовать все предоставленные мне украинскими законами и международными соглашениями возможности для победы в юридическом и политическом планах.

Анна Ященко

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН