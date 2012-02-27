Консорциум Избирательных Инициатив: округа должны быть «нарезаны» прозрачно

В Общественном Консорциуме Избирательных Инициатив отмечают, что процедура определения количества избирательных округов и их границ должна проходить прозрачно и после публичных консультаций.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Общественного Консорциума Избирательных Инициатив, в который входят Лаборатория законодательных инициатив, Украинский независимый центр политических исследований, Гражданская сеть ОПОРА и Комитет избирателей Украины.

«Избирательные округа должны быть «нарезаны» прозрачно и после публичных консультаций», - подчеркивается в заявлении.

Общественный Консорциум Избирательных Инициатив отмечает, что действующий новый Закон «О выборах народных депутатов Украины» содержит ряд пробелов в части территориальной организации выборов.

Представители Консорциума напоминают, что «в результате отсутствия отдельного закона о территориальной организации выборов, вопрос заполнения пробелов в правовом регулировании определения границ округов будет решаться Центральной избирательной комиссией». «Именно от позиции ЦИК будет зависеть соблюдение принципов политической нейтральности, прозрачности и демократичности во время этого процесса», - подчеркнули в Консорциуме.

Авторы заявления отметили, что «поскольку Законом не предусмотрено проведение публичных консультаций при определении количества округов в каждом из регионов и при установлении их границ, то Общественный Консорциум Избирательных Инициатив считает необходимым выразить собственную позицию относительно принципов образования одномандатных избирательных округов на предстоящих парламентских выборах». По убеждению участников Консорциума, «при образовании избирательных округов должен обязательно учитываться принцип непрерывности границ избирательных округов, для предотвращения злоупотребления «избирательной географией». «Количество одномандатных избирательных округов в каждой области должно определяться с обязательным соблюдением принципа пропорциональности количества избирателей в этом регионе к общему количеству избирателей в Украине. Такой подход позволит обеспечить равное представительство избирателей каждой области в парламенте», - уверены в Консорциуме. «Избирательные округа должны быть компактными и максимально учитывать границы районов и городов областного значения с целью обеспечения надлежащей избирательной логистики», - заявили участники Консорциума и отметили: «Хотя Закон допускает предельное отклонение количества избирателей от ориентировочного среднего количества избирателей в округе до 12 процентов, избирательные округа должны образовываться с максимальным приближением к этому среднему количеству избирателей. Это позволит обеспечить равный „вес” голосов избирателей и равные условия в осуществлении предвыборной агитации».

В Консорциуме отметили, что «Центральная избирательная комиссия должна определять количество округов в регионах и устанавливать границы округов в каждом из регионов публично и открыто. Принципы, которые будут положены в основу решений ЦИК относительно образования избирательных округов, должны быть разъяснены и должным образом аргументированы».

В свою очередь, Общественный Консорциум Избирательных Инициатив выступил организатором публичных консультаций по процедуре определения количества и границ избирательных округов в нескольких регионах Украины. Общественные организации считают, что результаты таких консультаций должны быть приняты во внимание ЦИК при принятии окончательных решений.

«Ведь от того, каким образом будут образованы округа на будущих выборах, не в последнюю очередь будет зависеть оценка этих выборов в Украине международным сообществом, их признание обществом и участниками избирательной кампании», - убеждены в Общественном Консорциуме Избирательных Инициатив.