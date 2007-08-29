Янукович говорит, что приехал в Донецкую область на могилу своего духовного отца

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что приехал в Донецкую область, «чтобы поклониться своему духовному отцу Зосиме».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в село Никольское после посещения службы в Свято-Никольском соборе.

«Я приехал на родную землю, чтобы поклониться своему духовному отцу Зосиме, пять лет со дня смерти которого исполняется сегодня. Я приехал на его могилу поклониться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.