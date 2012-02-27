Попов спросит у киевлян, на какие маршруты пускать новые автобусы

Уже в начале марта на маршрутах общественного транспорта будут курсировать новые автобусы и троллейбусы.

Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время аппаратного совещания с заместителями, главами районов и руководителями структурных подразделений КГГА, проинформировали УНИАН в пресс-службе горадминистрации.

А.ПОПОВ рассказал, что коммунальное предприятие «Киевпасстранс» уже получило 74 новых автобуса и 31 троллейбус, приобретенные за кредитные средства ЕБРР. Предприятие уже готово реализовать 1-ю очередь Плана насыщения новым подвижным составом основных маршрутов общественного транспорта обычного режима движения.

Чтобы определить, на каких именно маршрутах необходимо увеличить количество подвижного состава, руководитель КГГА поручил начальнику Главного управления транспорта и связи дополнительно изучить предложения жителей, поступившие в call-центр (15-51) относительно загруженных маршрутов.

«Автобусы и троллейбусы должны выйти на те маршруты, где они больше всего нужны людям», – подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, в решении проблемы дорожных заторов киевская власть особое внимание уделяет развитию именно общественного транспорта. Кроме того, развивая коммунальный транспорт, КГГА формирует условия, по которым пенсионеры и другие группы киевлян, имеющие право льготного проезда, могут пользоваться этим правом без каких-либо ограничений, отметил он.

«В прошлом году была введена в эксплуатацию городская Кольцевая электричка. Продолжается реконструкция трамвайных линий, как в центре, так и в спальных районах Киева. И это только первые шаги на пути совершенствования транспортной системы столицы. Мы планируем ввести отдельную полосу для общественного транспорта на тех автодорогах столицы, где это возможно. Также в ближайшие годы мы приобретем более 1000 единиц подвижного состава: троллейбусов, автобусов, трамваев, вагонов метро», – добавил А.ПОПОВ.