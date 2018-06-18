Вехи недели. Интрига Порошенко, кадровый взлет Хорошковского и головная боль Януковича

Вторая годовщина пребывания Виктора Януковича в президентском кресле получила диаметрально противоположные оценки от его соратников и противников. Валерий Хорошковский всего месяц управлял Минфином и ушел на повышение. Россия снова исполняет соло на газовой трубе для Украины.

Президенту – пара

Только Анна Герман и Михаил Чечетов (могло ли быть иначе) оценили на «пять» 730 дней пребывания Виктора Януковича в президентском кресле. Их аргументы – достойное представление Украины на международной арене и закон о выборах, принятый консенсусом. У оппозиционеров и экспертов, оценки которых колебались от единицы до двойки по пятибалльной системе, намного больше претензий к главе государства. Главной ошибкой Президента практически единогласно называют лишение свободы Юлии Тимошенко, а самым заметным (даже из космоса) промахом – резиденцию «Межигорье», ставшую примером пошлой роскоши в одном из самых бедных государств Европы.

Виктор Федорович по понятным причинам не соглашается с критическими оценками и даже задумывается о втором президентском сроке. Впрочем, в стране, где афера с «МММ» находит сотни тысяч желающих принимать участие в строительстве пирамиды, ничему удивляться не приходится. Благодушный Янукович не исключает и диалога с оппозицией, если та будет вести себя прилично. Судя по всему, блокирование представителями БЮТ-«Батькивщины» парламентской трибуны мало озадачило главу государства: ему, по большому счету, работающая Верховная Рада сегодня мало интересна. Это епархия Владимира Литвина, который так старался поставить знак равенства между эффективностью парламентской работы и собственной, что теперь вынужден это расхлебывать.

В ходе почти двухчасового телевизионного общения с ведущими политических ток-шоу Янукович не порадовал ни одной сенсацией. Разве что заверил, что секретарь СНБО Андрей Клюев не будет руководить избирательным штабом Партии регионов. Обещание рассмотреть ходатайство о помиловании Юлии Тимошенко – далеко не откровение, а зондирование выхода из ситуации, поскольку Юлия Владимировна остается главной головной болью Януковича и постоянной темой в переговорах с европейскими партнерами.

Беглец из Минфина

Не успел Валерий Хорошковский освоиться в министерстве финансов, где не только гарантировал стабильность гривны и невозможность дефолта, но и попытался уволить нескольких подчиненных из числа уцелевших любимцев Николая Азарова, как был президентским указом возведен в ранг первого вице-премьера. Резкий кадровый взлет Хорошковского эксперты рассматривают в контексте его будущего премьерства. Кто знает – может, Валерию Ивановичу удастся очаровать директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, и та возобновит кредитование нашей страны. Накануне парламентских выборов это было бы весьма кстати, а самому Хорошковскому открыло бы прямую дорогу в главный кабинет на Грушевского.

Николай Азаров почувствовал прямую и явную угрозу принудительного выхода на пенсию и призвал на помощь Петра Порошенко, которому предложили стать министром экономического развития и торговли. Петр Алексеевич подарил самую громкую интригу за два года президентства Януковича, уже несколько дней не отвечая «да» или «нет» на кадровое предложение главы государства. Дерзость по нынешним временам практически неслыханная, ведь у Порошенко не только «оранжевое» прошлое, но и масштабный бизнес, представляющий интерес для обладателей рычагов влияния на ситуацию в стране. Но Петр Алексеевич понимает, что министерский портфель в правительстве Азарова может навсегда закрепить на нем ярлык «сбитого летчика», поэтому и соглашаться не спешит.

Неделя кнута и пряника

Зато Россия остается предсказуемой в отношениях с Украиной. Не успел спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин голубем мира проскочить по киевским властным кабинетам с проектом нового газового договора, как шеф «Газпрома» Алексей Миллер разрушил своим заявлением эту идиллию. Главный «газпромовец» наябедничал Дмитрию Медведеву, заявив, что Украина несанкционированно отбирала транспортируемый в Европу газ. Тот в ответ поручил разобраться, что и сделал в традициях опричнины пресс-секретарь российской энергетической монополии Сергей Куприянов. Он пообещал минимизировать транзит «голубого золота» по украинской территории за счет запуска в эксплуатацию обходных газопроводов. К счастью, трубы в морских глубинах прокладываются не так быстро, как дает обещания российский газовый златоуст, хотя его угрозы нужно рассматривать уже в среднесрочной перспективе. Николай Азаров, ощущающий дыхание в спину Хорошковского, пообещал найти выход из ситуации. Не исключено, что на этой неделе по Украине «влупит» лично Владимир Путин, которому хочется выиграть президентские выборы уже в первом туре.

Евгений Магда