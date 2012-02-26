«Народная самооборона» будет вести прямую трансляцию с приговора Луценко

Сайт политической партии «Народная самооборона» будет вести прямую трансляцию через сеть Интернет объявления приговора 27 февраля экс-министру внутренних дел Украины, лидеру НС Юрию ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Народной самообороны", заметив, что видеотрансляция будет размещаться на их веб-сайте www.nso.org.ua

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

14 февраля представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишения первого ранга государственного служащего и лишения права в течение трёх лет занимать организационно-распорядительные должности.

16 февраля председатель в судебном процессе судья Сергей ВОВК объявил, что приговор Ю.ЛУЦЕНКО будет объявлен ориентировочно в 9.00 27 февраля.