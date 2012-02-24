Янукович: Отставку Азарова мы очень открыто обсуждали в узком кругу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что премьер-министр Николай АЗАРОВ должен работать и в дальнейшем, хотя вопрос его отставки и обсуждался.

Об этом сообщается на сайте телеканала ICTV, на котором транслируется интервью В.ЯНУКОВИЧА.

На вопрос, не исчерпал ли свой потенциал премьер-министр Н.АЗАРОВ и не стоит ли его заменить, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что такое развитие событий уже не раз рассматривалось.

"Мы очень открыто эту тему обсуждали в узком кругу. Сначала без Николая Яновича, потом и с ним. У нас команда достаточно сплоченная, и мы позволяем себе о многом говорить. У нас нет кулуарных решений", - заверил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ уверен, что Н.АЗАРОВ, с его достоинствами и недостатками, выполнил на данном этапе свою миссию достойно.

"Все-таки мы имеем "плюс" в экономике и в прошлом году, и в этом году. И несмотря на то, что было так трудно. И этот год, он очень непростой, и мы пришли к решению, что это решение (об освобождении его от должности премьер-министра) ослабит правительство, а это значит, ослабит и страну. Тот колоссальный опыт, который есть у АЗАРОВА, его нужно использовать", - считает глава государства.

"Мы пришли к такому решению, что АЗАРОВ должен работать", - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент уверен, что несмотря на негатив, "мы должны быть справедливыми": "Это же не его личные недостатки. Это недостатки, по большому счету, те, которые имела власть".