Кличко рассказал, как из маленькой лжи рождается большая

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО считает, что главной чертой украинского политика должна стать честность, потому что именно этого качества сегодня требует общество. Об этом он заявил во время встречи с участниками Программы стажировки в Верховной Раде и органах исполнительной власти, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

По словам В.КЛИЧКО, нынешние политики научились умело манипулировать словами и выдавать желаемое за действительное. «Маленький пример: когда я слышу от некоторых деятелей о том, что кто-то из них каждое утро бегает по 10 километров, а кто-то проплывает ежедневно пять километров – я очень удивляюсь. Потому что я знаю: если я проплыву два километра – после этого нужно, по крайней мере, час для восстановления сил. И ежедневно плавать такие дистанции вряд ли возможно. Вот так из маленькой лжи рождается большая. Считаю, что такие люди должны уйти, а украинская политика, наконец, стать честной», – отметил В.КЛИЧКО.

Лидер «УДАРа» также подчеркнул, что залогом успеха в любой сфере – или в политике, или в спорте, является согласованная командная работа. «Меня иногда упрекают, что я не являюсь экспертом в экономике или сельском хозяйстве. Скажу так – нет на свете человека, который мог бы быть экспертом во всем. Поэтому моя задача как лидера политической партии – сплотить людей с высокими моральными принципами и профессиональными качествами. Именно эти люди являются основой команды «УДАР». Не все они пока являются публичными, но все – профессиональные и готовы быть ответственными за наши общие решения», – говорит В.КЛИЧКО.

Лидер «УДАРа» призвал молодежь всегда занимать активную гражданскую позицию, не стоять в стороне от политических процессов. Он считает, что именно активная молодежь может изменить Украину, привнеся во властные кабинеты современное мышление, новую политическую культуру и европейский опыт. «Знаю, что многие из вас уже стажировались за границей, поэтому вы можете сравнить условия труда украинских и западных политиков. Хочу пожелать всем вам равняться на европейские стандарты в вашей будущей деятельности. В отличие от тех, кто уже дискредитировал Украину в глазах мирового сообщества, вы, как ее новое лицо, должны поднимать престиж страны и работать ради ее обновления», – подчеркнул В.КЛИЧКО.