Тюремщики говорят, что заставят Тимошенко работать

Председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр ЛИСИЦКОВ заявляет, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет привлечена к работам в Качановской исправительной колонии после того, как поправит свое здоровье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга в Виннице.

В частности, на вопрос, будет ли Ю.ТИМОШЕНКО задействована на работах в колонии, А.ЛИСИЦКОВ сказал: «В перспективе да. Она поправит свое здоровье и будет трудиться»

Как отметил председатель Государственной пенитенциарной службы Украины, по законодательству, работа предусмотрена для всех, исключение делается только для пенсионеров, инвалидов, и то если инвалид желает трудиться, то он трудится, исключение делается для больных, беременных женщин. «Для всех остальных мы рекомендуем работать, и если человек очень отказывается, с ним проводится соответствующая воспитательная работа, и у нас есть сотрудники, которые занимаются этой работой», - сказал А.ЛИСИЦКОВ.