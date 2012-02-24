Яценюк рассказал, при каком условии ВР вернется к нормальной работе

Верховная Рада вернется к нормальной работе только после встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с представителями оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил лидер партии «Фронт змін», народный депутат из фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК.

Он заметил, что именно от Президента оппозиция хочет получить гарантии относительно выполнения резолюции ПАСЕ, а также о недопущении приватизации ГТС. «После встречи с Президентом парламент начнет работать», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что сегодняшнее парламентское большинство является лишь «кнопкодавами» и выполняет «непосредственную команду по звонку из Администрации Президента». «Поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать. Есть смысл разговаривать только с тем, кто их назначил, кто их контролирует и кого они боятся – это ЯНУКОВИЧ», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил, что оппозиция надеется на конструктивный разговор с Президентом.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты из оппозиционных фракций заблокировали сегодня трибуну и президиум Верховной Рады в знак протеста против рассмотрения законопроекта о приватизации газотранспортной системы Украины.