Литвин думает, что в парламенте реализуется политический сценарий

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что оппозиция пытается сделать парламент неработоспособным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на брифинге.

Председатель Верховной Рады сообщил, что сегодня провел заседание Согласительного совета, на котором руководители фракций и парламента обсудили причины блокирования фракцией «БЮТ-Батьківщина» работы ВР, которая выступает против рассмотрения законопроекта относительно приватизации газотранспортной системы и настаивает на принятии постановления о выполнении резолюции ПАСЕ.

В.ЛИТВИН отметил, что на сегодня вообще не планировалось рассматривать законопроект, касающийся ГТС, и более того – этот законопроект не предусматривает приватизации газотранспортной системы.

По словам В.ЛИТВИНА, относительно постановлений о выполнении резолюции ПАСЕ, то раздавалось предложение включить их в повестку дня работы ВР сразу после заслушания по этому же вопросу министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО.

«Фракции гарантировали, что эти вопросы будут включены в повестку дня», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, по непонятным причинам оппозиция отклонила это предложение.

«Я делаю соответствующие выводы: реализуется политический сценарий с тем, чтобы не работала Верховная Рада, и с тем, чтобы не принимались решения, на которых настаивают. Создается впечатление, что запланирован следующий шаг – более жесткое решение по Украине. Другого объяснения я не вижу», - сказал спикер.

Он также выразил надежду, что на протяжении двух последующих недель, которые будут непленарными, оппозиция «охладеет», и ВР вернется к нормальной работе.