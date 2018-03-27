Работники Минтранса не могут отойти от шока

Пострадавших мы нашли в Железнодорожной больнице N 1. Настя и Аня от общения отказались: шок, «не хочется еще раз вспоминать». Медперсонал утверждает, что могут возникнуть еще неприятные «сюрпризы»...

Как уже сообщалось, в понедельник утром в здании Министерства транспорта и связи Украины оборвался лифт, в котором находилось 16 человек. Все люди упали в шахту, в результате чего получили травмы, в том числе и переломы. После того, как пострадавшие были освобождены из лифта, некоторые пассажиры были госпитализированы с переломами и ушибами. Чуть позже стало известно, что лифт оборвался с 24 этажа, системы торможения начали работать только с 11 этажа. Из 16-ти человек, находившихся в оборвавшемся лифте, 10 было госпитализировано, у 5 из них – переломы. Работники Минтранса были неразговорчивы. Сказать, куда именно были госпитализированы пострадавшие, отказывались. Пришлось искать самим.

Через какое-то время выяснилось, что людей отвезли в Железнодорожную больницу N 1, находящуюся на улице Михаила Коцюбинского. Здесь нам сказали: в отделении травматологии находятся три человека. Двое из них пребывали в достаточно тяжелом состоянии, третья пациентка – Тамара Францевна – разговаривала со своими родными по телефону, лежа на кровати. Интервью нам дать отказалась, сославшись на то, что находится в шоке и не хочет еще раз переживать произошедшее. Не стала она также указывать свою фамилию и должность. Однако своей соседке и лечащему врачу, который сообщил, что у пациентки имеются ушибы нижних конечностей, она все же подробно поведала о падении лифта.

Удалось выяснить, что еще один пациент находится в реанимации, остальных отпустили домой. Относительно полученных травм работники больницы, не пожелавшие представляться, сказали, что здесь могут возникнуть еще неприятные «сюрпризы»:

- Сейчас, находясь в шоке, пациенты даже могут не чувствовать и не знать, что у них болит. Вся картина может проясниться только тогда, когда пройдет стресс и первая, самая сильная, боль. Впрочем, не будем загадывать. Надеемся, все будет хорошо.

Двух пациенток мы застали в палате отделения хирургии (из которого при нас вывезли труп). Девушки лежали, обложившись компрессами, и это не было похоже на переломы. Настя и Аня также отказались от общения. Причина та же: шок, «не хочется еще раз вспоминать», хотя они не показались нам особенно расстроенными. Учитывая же, что пострадавшие не стали называть ни свои должности, ни фамилии, это молчание навело на определенную мысль. А именно: с ними «поработали», то есть кто-то сказал им, чтобы особо они не распространялись о произошедшем. Зная, что Минтранс и, в частности, железная дорога структуры достаточно иерархичные и закрытые, в это можно поверить.

Алексей Просекин