Луценко открыл новое правило: ”Свиньи – как политики. Они все одинаковые”

Лидер Блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий Луценко снова обвиняет правительство Виктора Януковича в уничтожении животноводства.

Посетив в рамках своего агитационного тура ОАО "Калынивська агрофирма", что в Винницкой области, лидер Блока "Наша Украина – Народная самооборона" Юрий Луценко рассказал его работникам как на прошлой недели он искал в Харькове "легендарное мясо Януковича по 12 гривен", но так и не нашел, сообщает пресс-служба блока.

"На Харьковщине, как по всей Украине, мясо стоит 28-30 гривен, - отметил Луценко. – Поэтому я и решил приехать сюда, к вам, лишь бы узнать себестоимость мяса".

"Как выяснилось, себестоимость, в частности, свинины - 10 гривен. Из которых 4 гривны - это налог", - подчеркнул он.

Луценко отметил, что 54% потребляемого в Украине мяса завозится из-за границы и "это все делается через свободные экономические зоны Донецка".

"На границе стоимость импортной свинины составляет 6 гривен за килограмм. Такая политика уничтожает отечественного производителя, который платит налоги. А через свободные экономические зоны мясо завозится без налогов и сборов. В связи с чем потери Украины составляют 2 миллиарда гривен каждый год", - сказал Луценко.

Луценко также подчеркнул, что "отечественные агрофирмы сегодня вырезают поголовье скота – такова цена политики Януковича, работающая не на общество, а на собственный карман. Это диагноз нынешней политики Кабмина".

"На сегодняшний день импортное мясо, которое завозится в Украину, люди называют "сталинским", так как оно приблизительно 1952-го года заморозки", - сказал Юрий Луценко.

На вопрос, какой породы мясо ему больше нравится, Луценко сказал: "Свиньи – как политики. Они все одинаковые". Он рассказал, что очень любит сало, но пожаловался на его низкое качество на украинских базарах, сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

Украинская правда