Хорошковский будет творить «экономическое чудо» без денег?

Назначение Валерия Хорошковского на должность первого вице-премьера не стало сюрпризом для обозревателей. Неожиданностью (причем, похоже, и для самого Хорошковского) стало параллельное освобождение Валерия Ивановича с должности министра финансов. Только месяц и побыл!

Правда, не совсем понятно, чем за месяц он заслужил повышение по службе. Переговоры с МВФ о кредите сорваны. В правительство подан проект основных направлений бюджетной политики на 2013 год, в котором снижаются ожидания по доходам и расходам, а также предложено увеличить минимальные розничные цены на алкоголь на 26,4% как метод борьбы с теневым рынком.

Но является ли это назначение реальным повышением?

Близкие к Хорошковскому конфиденциальные источники отмечают, что для него ключевым моментом при переходе на работу с СБУ в правительство был как раз контроль над финансовыми потоками. Он стремился возглавить Минфин - и параллельно иметь статус вице-премьера. Это должно было стать не просто дублированием «славного пути» Николая Азарова к премьерству (с ним, кстати, у Хорошковского давно принципиально антагонистические отношения «либерал» vs «консерватор», он подал в свое время в отставку с поста министра экономики из-за «азаровщины»).

Подминая под Минфин налоговую и таможню, Валерий Иванович собирался стать еще «круче», чем Азаров времен второго премьерства Януковича. Это должно было дать ему беспрецедентный контроль за каждой копеечкой в ​​государстве.

Тогда вопрос, сменит ли он впоследствии Николая Яновича официально на его обесцененной должности, отошел бы на задний план. А зачем? И так есть все необходимое.

Но не тут-то было. Ожидание Януковича от назначения Хорошковского оперативно высказал хорошо и не понаслышке знакомый с настроениями в высших властных кругах политолог Владимир Фесенко. Это ожидание «экономического чуда».

"Он должен стать экономическим чудотворцем... У него две сверхзадачи на ближайший год - обеспечить с минимальными потерями для страны и бюджета выплату долгов по внешним заимствованиям. Вторая задача - найти финансовые ресурсы для социальных программ перед выборами. Надо" подкормить "избирателей, чтобы не стыдно было прийти на выборы", - считает Фесенко.

Ему вторит экс-заместитель Тигипко по партии «Сильная Украина» Кость Бондаренко, не хуже Фесенко знакомый с настроениями на Банковой. Он в своем блогес характерным названием «Апология Хорошковского», сбиваясь на тональность «а сейчас появится мессия», пишет: «Он будет делать свое дело. Не спрашивая, нравится это вам или нет. Он потом спросит - в том числе у ваших детей - понравился ли им результат. И ответ знает наперед. Меня могут обвинить, что я некритично отношусь к Хорошковскому. Да просто я вижу в нем последнюю надежду для украинской экономики. Больше нет. Ни власть, ни оппозиция не смогли создать адекватную альтернативу - хотелось бы нам этого или нет. И - кажется - это понимает и Виктор Янукович. Это - объективно».

Но здесь возникает вопрос - а как объективно Хорошковский будет творить те экономические чудеса, которых хочет от него Банковая, если от него отодвинут финансовые потоки? На должность министра финансов назначили «своего в доску» для «семьи» - первого заместителя главы Нацбанка Юрия Колобова.

Чьи распоряжения будет слушать Колобов - Хорошковского или Януковича и его старшего сына? Куда в первую очередь будет направлять потоки - на потребности экономики, или на бездонные «семейные» счета? Вопрос о приоритетах риторический.

Придется все более-менее значительные расходы согласовывать на Банковой, чтобы та дала соответствующие указания Колобову и главе Нацбанка Арбузову. Вот и делай тут экономическое чудо!

Даже при том, что о Хорошковском говорят как о довольно искусном (хотя и жестком к жестокости) менеджере, но, не распоряжаясь реальными средствами, с тяжело больной украинской экономикой ничего не сделает ни один чудотворец.

Кстати, если Андрей Клюев, перейдя из правительства в СНБО, останется во главе избирательного штаба Партии регионов, ему тоже придется творить чудо - электоральное. Обеспечить хороший результат для родной политической силы, также будучи далеко отодвинутым от «бабла».

Есть стойкое впечатление того, что обоих молодых и перспективных политиков просто «подставляют», лишая политических перспектив.

Для кого расчищается кадровый путь? Скоро увидим...

Николай Писарчук