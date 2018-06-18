Хорошковский - джокер в колоде Януковича?

Президент Виктор Янукович назначил Валерия Хорошковского первым вице-премьер-министром. В борьбе за прежнее кресло Клюева экс-министр финансов обошел таких кандидатов как Арбузов, Тигипко и Бойко. Что стоит за назначением Хорошковского и чем вызвана волна кадровых ротаций в правительстве, мы спросили у экспертов.

Игорь Грынив, народный депутат ВЫСТРАИВАЕТСЯ КОНФИГУРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СПИСКА Еще когда назначали Хорошковского из Службы безопасности в правительство, я прогнозировал, что это назначение имеет исключительно политический характер и это - выстраивание конфигурации избирательного списка. А вот как он будет до конца выстроен — еще неизвестно. Я думаю, сейчас идут серьезные переговоры, “терки” или как там это называется...

Это решение не подчинено ни программе реформ, ни желанию выйти из экономического кризиса. Тут можно провести аналогию со старым анекдотом: когда что-то не выходит, нужно не мебель переставлять, а серьезно кадры менять. А пока тасуют одной колоды или переставляют мебель одного гарнитура.

Игорь Лосев, аналитик: НИКАКОЙ ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ В ЭТОМ НЕТ Мы становимся закрытым обществом, из-за чего вынуждены думать, почему происходят определенные кадровые назначения.

Хорошковский отчитывался перед общественностью за свою работу во главе СБУ? Не отчитывался. Что он там наделал — никто не знает.

Хорошковского назначили. Никакой государственнической логики в этом нет. Это работает только на какую-то логику укрепления режима личной власти известного нам всем лица.

У меня нет уверенности, что во всех кадровых решениях есть рациональность. Вполне может быть, что Виктор Федорович просто посмотрел на небо и решил, что так будет лучше.

Владимир Фесенко, политолог: ХОРОШКОВСЬКИЙ МОЖЕТ СТАТЬ “ЧУДОТВОРЦЕМ” ДЛЯ ЯНУКОВИЧА Когда президент назначал Хорошковского министром, думаю, он сам еще мысли не имел, что впоследствии назначит его вице-премьером. Но потом возникла загадочная история с переводом Клюева в СНБО и появилась вакантная должность.

Думаю, эту неделя перед назначением шла очень серьезная борьба разных групп интересов за эту должность. То есть не было предварительно спланированного решения о назначении Хорошковского.

Кандидатами на кресло первого вице-премьера назывались и Арбузов, и Вилкул. Так почему именно Хорошковский? Во-первых, потому что у него есть опыт работы и в правительстве, и в других структурах исполнительной власти, есть репутация эффективного менеджера, который способен на экономические чудеса. Поэтому он может стать эдаким “чудотворцем” для Президента в год, когда нужно выплатить больше 10 миллиардов внешних долговых обязательств, когда нужно прийти на выборы и как-то подкормить электорат, организовать предвыборные социальные программы. В конце концов, нужно придать новый импульс реформам.

В интересах Хорошковского сработали и его политические связи, в частности в Администрации Президента.

Главная причина кадровых перестановок — Президент почувствовал, что нужно активизировать работу своей команды на разных направлениях. Но у него кадровая скамья ограничена и он методом перетасовки хочет активизировать деятельность и найти какую-то выигрышную комбинацию. Как в покере. Думаю, на роль джокера на данный момент он и назначил Хорошковского.

Все эти последние перестановки - это и отображение борьбы в окружении президента, которая усиливается.

Сергей Соболев, народный депутат ХОРОШКОВСЬКИЙ, МЯГКО ГОВОРЯ, НЕ ЛУЧШИЙ ПЕРЕГОВОРЩИК С МВФ Очевидно, что следующие месяцы будут самыми тяжелыми по выплатам внешних займов, которые брались как раз во время правления Януковича в 2002-2004 годах. Эти возвращения действительно катастрофичны для бюджета государства без реальной помощи международных финансовых институтов. Причем не такой помощи, как брали двухмиллиардный кредит ВТБ, с такими процентами, которые не дают возможности рассчитаться по этому кредиту... Понятно, что этот сектор абсолютно провальный.

Единственное, чего Янукович не понимает, что провал в сотрудничестве с МВФ, в том числе, и провал европейского вектора Украины. Сотрудничество возможно, когда есть понятные и прозрачные правила игры, когда не разворовываются кредиты, которые дает, в том числе и ЕБРР, когда есть нормальная оценка Европой и Америкой процессов, которые происходят в государстве в плане демократизации.

Я думаю, что эти перестановки - это попытка каким-то образом поменять команду и дать шанс новым переговорам с международными финансовыми институтами. По моему мнению, ни к чему хорошему это не приведет. Потому что Хорошковский, мягко говоря, не лучший переговорщик с МВФ и другими европейским структурами, а, возможно, и худший...

Александра Кужель, экс-руководитель Госпредпринимательства: ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК ПРЕВРАТИЛСЯ В ТРЕУГОЛЬНИК Эти назначения свидетельствуют, что четырехугольник власти, в который входила семья Януковича, группы Ахметова, Левочкина и Клюева и где всегда балансировали власть и бизнесовые группы, превратился в треугольник. Теперь можно говорить об укреплении позиции группы Левочкина.

Опрашивала Анна Ященко