Коррупционная мораль: круговорот миллионов долларов в Верховной Раде

История с «операцией чики-пики» в Верховной Раде продолжается. Сегодня стало известно, что Генпрокуратура не усмотрела нарушения закона в получении денег народным депутатом Романом Забзалюком от председателя депутатской группы «Реформы ради будущего» Игоря Рыбакова.

Значит, украинское законодательство позволяет свободное обращение миллионов долларов в Верховной Раде.

УНИАН попытался выяснить, а существуют ли вообще критерии и формы внутрипарламентской коррупции и что об этом говорит закон?

ГПУ: торговля депутатами - не наша компетенция

В письме Забзалюку заместитель генпрокурора Виктор Занфиров отметил, что в истории с подкупом депутатов "отсутствуют какие-либо данные, которые свидетельствовали бы о даче или получении должностным лицом в любом виде взятки за выполнение или в интересах дающего взятку, или в интересах третьего лица какого-либо действия...".

На будущее ГПУ посоветовала Забзалюку воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду, государство.

Напомним, недавно Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что рассмотрение заявлений спикера ВР Владимира Литвина и народных депутатов Романа Забзалюка и Игоря Рыбакова о подкупе депутатов - не в компетенции ГПУ.

«Это не процессуальная деятельность Генеральной прокуратуры - это моральный вопрос. Все вопросы, которые по возврату долгов, кто кому давал деньги, вопросы клеветы - по этим вопросам досудебного процессуального следствия Генеральная прокуратура не проводит», - говорит главный прокурор.

А вот бывший заместитель генпрокурора Алексей Баганец иного мнения.

- Если есть обращение председателя Верховной Рады о проведении проверки и о наличии признаков преступления, то ГПУ должна была в соответствии с требованиями статьи 97 УПК Украины организовать проверку, т.е. провести опрос, изъять необходимые документы и либо возбудить уголовное дело или отказать. В этой ситуации речь идет о коррупции. И ГПУ должна была проводить проверку. Я считаю, это ее обязанность.

Академик, доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого НАНУ Александр Костенко тоже не разделяет точки зрения Пшонки.

- Эта история имеет серьезное общественное значение. Согласно действующему законодательству есть несколько способов прокурорского реагирования на эти события, - говорит специалист. - Сначала сделать проверку, а на основании ее возбуждать уголовное дело. Это не выпадает из компетенции Генпрокуратуры соответствии с действующим на сегодня УПК и законом о прокуратуре. Другое дело, что согласно законодательству прокурор решает вопрос, руководствуясь внутренним убеждением. Но можно поставить вопрос об обжаловании действий прокурора, есть судебный контроль за действиями прокурора и прокуратуры в целом. Можно обращаться в другие инстанции с просьбой возбудить уголовное дело и дать правовую оценку этому событию. Например, в суд.

Адвокат Александр Плахотнюк тоже уверен, что здесь речь идет не только о моральной составляющей и этому событию нужно дать правовую оценку.

- Банальный вопрос: за что же эти деньги давались? Так это можно попробовать и как взятку рассматривать. Здесь нужно проводить проверку, следственные действия и делать выводы.

Мораль или коррупция?

Известный адвокат Татьяна Монтян уверена, что вся эта тушканизация и массовая перекупка нардепов в парламенте - вопрос исключительно политической ответственности.

- А какая тут коррупция? Бабло дали за переход из фракции во фракцию. Кто пострадал? Депутат был - депутат остался. В какой он фракции - это внутренние проблемы каждого состава ВР. Здесь формально никому ничего не пришьешь, как бы ни возмущались люди.

- А откуда такие бешеные деньги на перекупку? - Интересуемся мнением адвоката.

- Простите, а у нас что: кто-то в стране интересуется, откуда взялись у судей и прокуроров их дачи, машины и все остальное? Если проверять, то проверять надо всю страну, чтобы все задекларировать, что есть и где взяли. А наши люди на это не согласны. Идите спросите у простого смертного, на какие средства он купил себе квартиру? У нас практически вся страна живет в тени.

Правовед и политик Игорь Колиушко убежден, что явление перекупки депутатов - это так называемая политическая коррупция, которая неоднозначно может быть квалифицирована в правовой плоскости.

- Это однозначно должно повлечь политическую ответственность, - считает эксперт. - Когда люди изменяют своим предвыборным обещаниям, своим политическим декларациям за деньги - в нормальном обществе у них не может быть никакого будущего.

А профессор Костенко утверждает, что любое преступление - это проблема морали. Но в этой ситуации речь идет не только о вопросах морали.

- Этому явлению несомненно должна быть дана правовая оценка. Я как специалист, как эксперт абсолютно уверен, что признаки коррупционного преступления здесь, - говорит академик.

Как Рыбаков ради Забзалюка два месяца жил без зарплаты

С приходом к власти Виктор Янукович взялся за коррупцию.

"Вопиющей проблемой в работе государственной власти является коррупция и злоупотребление полномочиями. Должности в управленческой вертикали часто превращаются в частные кормушки для чиновников", - вещал гарант.

В апреле 2011 года был принят закон "Об основах предотвращения и противодействия коррупции". В этом документе четко написано, что субъекты, осуществляющие меры по предотвращению и противодействию коррупции, это в частности Президент, Кабмин и... Генпрокурор.

Но Пшонке как борцу с коррупцией почему-то не интересно, откуда Рыбаков взял 450 тысяч долларов? Задекларированы они как его прибыль, или нет? Если это были не его деньги, то кто их ему дал и где их взял тот, кто дал?

Согласно декларации Рыбакова от 17 апреля 2011 года, его месячный доход составляет не более 2,5 тысячи долларов. Заявленная общая сумма совокупного дохода - 243 190 грн. (Из них материальной помощи - 34 850 грн.) И кроме зарплаты у Рыбакова - никаких финансовых поступлений. Ни одного доллара, гривны или евро в банке. Ни ценной бумажки. Правда нардеп задекларировал 4 автомобиля, а также прогулочную баржу, гидроцикл и катера. Содержание автогидропарка ему небось ползарплаты стоит...

Кстати, Рыбаков утверждает, что сумма в 3,6 млн. грн. (Столько БЮТ передал в «Охматдет» и якобы именно столько получил Забзалюк от Рыбакова за переход в «Реформы ради будущего») в пять раз больше той, которую депутаты фракции "собрали на лечение" Забзалюка.

Представим даже, что Рыбаков прав и дал Забзалюку только 720 тысяч гривен, которые собирал всей депутатской группрй. Разделить на 20 членов "Реформ" - значит по 36 тысяч с человека. Для Рыбакова - это почти равноценно двухмесячному доходу. Такая жертва. Хотя есть еще один интересный нюанс... Тарас Чорновил, например, признался, что к нему за деньгами для Забзалюка никто и не обращался. И он может быть не один такой...

На персональном сайте Рыбакова сказано: "Депутатская группа «Реформы ради будущего» всесторонне поддерживает коренные реформы во всех сферах политической, экономической и общественной жизни страны, успешно начатые Президентом Украины Виктором Януковичем и его правительством".

И вот скажите, как такой преданный Президенту человек может вызвать подозрения у Генпрокурора?

Мы также поинтересовались в Институте государства и права им.Корецкого, что говорит украинский закон о явлении перекупки депутатов?

- Закон говорит, что это преступление, - отмечает господин Костенко. - В уголовном кодексе есть статьи о получении взятки № 368 и по даче взятки № 369. Если бы я был прокурором, я бы исследовал, есть ли здесь признаки с одной стороны дачи взятки, а с другой - получения. Эти признаки абсолютно четко прописаны. Здесь нужно исследовать еще такие преступные действия как провокация взятки. Это тоже подлежит проверке и оценке. Правда, есть один нюанс. Депутаты - это не обычные граждане, они пользуются иммунитетом. Это в определенной степени усложняет этот процесс. Но это не значит, что дорога закрыта.

Анна Ященко