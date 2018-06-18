На выборы в Украине определен смотрящий от Кремля?

«Регионалы» сами запустили на украинское политическое поле организацию CIS-EMO, цель которой – ограничение украинского суверенитета… Играя на страхе ПР перед новой «оранжевой революцией», Кремль подсунул Украине троянского коня…

Знакомьтесь: CIS-EMO

Использование «независимых международных наблюдателей» для прикрытия злоупотреблений «своих» и обличения «чужих» имеет давнюю историю. В том числе – и в Украине. Одним из самых заметных продавцов такого рода услуг на постсоветском пространстве стала «Международная организация по наблюдению за выборами CIS-EMO» во главе со своим бессменным лидером и фактическим владельцем Алексеем Кочетковым.

Впервые CIS-EMO появилась в Украине на выборах 2004 года. Российских гостей – а, несмотря на заявленный «международный» характер, CIS-EMO на тот момент была именно российской организацией, зарегистрированной в Нижнем Новгороде, - пригласили для авторитетного «международного» подтверждения честности выборов. Гости старались, как могли – уже после второго тура наблюдатели из CIS-EMO не замечали многочисленных нарушений. Это позволяло власти полемизировать с мнениями западных наблюдателей, объявляя их предвзятыми.

Нескольких «независимых наблюдателей» из CIS-EMO поймали на недозволенном: представитель Таджикистана выступал на предвыборных митингах в поддержку Януковича, а один из россиян занимался спам-рассылкой «писем из России».

Несмотря на досадные провалы и неблагоприятный для Виктора Януковича исход выборов 2004 года, опыт работы с CIS-EMO был сочтен удачным – как в России, так и в руководстве Партии регионов. Последовали новые заказы.

Но что же такое CIS-EMO и кто такой Алексей Кочетков?

Вот цитата с сайта официального сайта CIS-EMO: «Международная организация по наблюдению за выборами CIS-EMO создана и зарегистрирована в России в сентябре 2003 года как международная неправительственная Организация». Внимательно перечитываем и вдумываемся в смысл фразы: организация считается «международной» только потому, что объявила себя таковой. Никаких иных «международных» регалий у нее не было (впрочем, потом они мало-помалу наросли, но это случилось уже потом).

Новорожденную организацию обкатали в 2004 на выборах в Казахстане: никаких нарушений она там не нашла и признала что Назарбаев – самый демократично избранный и всенародно любимый президент, какого только можно себе вообразить. После этого CIS-EMO бросили в битву за пророссийскую Украину.

Уже тогда, в 2004, стали всплывать интересные подробности. Выяснилось, что Кочетков в начале 90-х был членом Центрального совета Русского национального единства (РНЕ) – того самого, которым руководил Александр Баркашов, и редактировал газету РНЕ «Русский порядок». В 1993 году в ходе известных событий вокруг Белого дома в Москве Кочетков был арестован, просидел пять месяцев в Лефортово и вышел на свободу по февральской амнистии 1994 года.

Но участие в обороне Белого дома имело для него и более важные последствия. Перспективного Кочеткова заметил Сергей Бабурин. Правильное знакомство открыло перед будущим главой CIS-EMO дорогу из маргинального РНЕ в большую политику.

Впрочем, разбег для взлета оказался довольно длинным. С 1996 года Кочеткова обкатывали на местных выборах в Ленинградской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Кемеровской областях, в Приморском крае. Затем приподняли до аппарата Госдумы. Затем свозили в Ирак – эта часть биографии Кочеткова весьма невнятна. Дали порулить небольшим информационным агентством «Каменный остров» в Петербурге. Наконец, спустя десять лет, наступил звездный час: Кочеткову доверили действительно масштабный и денежный проект.

Но сомнительное прошлое не оставляет нашего героя и по сей день: круг его знакомств и, как следствие, круг «международных экспертов» CIS-EMO чрезвычайно специфичен. Среди них оказались такие интересные фигуры, как ультраправый член польского сейма Матеуш Пискорский – единственный в Европе депутат, который является реальным скинхедом, издателем нацистского журнала «Одала» и лидером скинхедской группы «Никлот». Еще интереснее фигура француза Люка Мишеля, которого Кочетков возил в Приднестровье, представив его наивным тираспольским провинциалам как «депутата Европарламента». Но таковым месье Мишель, увы, никогда не был. Но зато он – ближайший ученик, последователь и продолжатель дела главного бельгийского нациста Жана-Франсуа Тириара, ветерана СС, закончившего войну в звании обершарфюрера (фельдфебеля) и всегда гордившегося этим. «Мы до конца бились на стороне Рейха, - вспоминал Тириар в интервью российскому сайту «Родноверие». - Одни мои товарищи погибли на Восточном фронте, другие были расстреляны в мае 1945 года».

В послевоенное время молодой Люк Мишель сблизился с Тириаром. Он активно участвовал в создании неофашистской Национал-европейской коммунитаристской партии, из которой затем выросла Федерация национального и европейского действия (FANE), работавшая в Бельгии и Франции. Позднее, уже под руководством Мишеля, FANE была преобразована во «Всеобщую национал-европейскую партию» (PCN). Впрочем, «всеобщность» эта была столь же декларативной, как и «международность» CIS-EMO. PCN спешно слепили из обломков бельгийской части FANE, после того как ее французское отделение было запрещено и распущено за апологию Третьего Рейха.

После конфуза в Приднестровье – и во избежание повторения подобных проколов был создан филиал CIS-EMO, формально не связанный с ним – якобы западная организация «Трансевропейский диалог» (TED), презентованная в Абхазии. Теперь все европейские гости с нацистским прошлым и настоящим представлялись как участники этого «диалога», не заостряя внимания на их политических взглядах. А чтобы семейный бизнес не расползался по сторонам, во главе «Трансевропейского диалога» была поставлена жена Кочеткова – Марина Кочеткова-Клебанович. Двойная фамилия возникла по той причине, что трансевропейская дива, в зависимости от ситуации, представляется то Клебанович, то Кочетковой. В это же время чета Кочетковых окончательно перебралась на жительство в Варшаву – поближе к Европе.

Этапы большого пути

После Украины 2004 года, CIS-EMO «независимо наблюдала» более трех десятков выборов различного уровня. Перечислить их все не представляется возможным, да в этом и нет особой необходимости. Интереснее другое: кто оплатил все это торжество независимых наблюдений? И вообще, сколько все это стоит? Разобраться нам поможет деловая переписка Алексея Кочеткова.

Вот что писал Кочетков в докладной записке на имя Сергея Винокурова, начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России по поводу организации работы CIS-EMO на президентских выборах в Украине в 2010 году.

«Непосредственная реализация проекта предполагает осуществление собственно наблюдения стационарными и мобильными группами наблюдателей, оперативная информация от которых стекается в колл-центр. После предварительной обработки полученная информация передается в аналитический центр, где осуществляется фильтрация полученной информации, выработка предложений по способам реализации полученной информации и механизмам ее усиления в свете решения поставленных задач».

Но позвольте, разве независимые наблюдатели не должны обнародовать весь массив полученной информации? И какие еще задачи кроме объективного освещения хода выборов могут стоять перед ними? А вот какие:

«На основании полученных из аналитического центра информации и предложений по способам ее реализации штаб проекта принимает решение о распространении полученной информации и усилении ее воздействия на целевую аудиторию либо об оставлении полученной информации без движения».

Но это еще цветочки. В разделе «Ожидаемые результаты реализации проекта» (о, какой великолепный казенный стиль!) Кочетков пишет:

«Нами накоплен большой опыт работы в области избирательных процессов всех уровней, который позволяет нам работать не только в качестве независимого арбитра на тех или иных выборах, но и оказывать влияние как на освещение избирательного процесса, так и на его ход (и, соответственно, результаты выборов). Реализация проекта позволит создать эффективный механизм воздействия на избирателей (формирование общественного мнения, отношения к тому или иному кандидату, повышение или снижение явки на избирательные участки). Также проект обеспечит информационное наполнение мер противодействия структурам, ведущим антироссийскую деятельность в ходе избирательной кампании (предположительно – БДИПЧ ОБСЕ, УКК, NDI, IRI, организациям, финансируемым Государственным департаментом США и др.) Таким образом, реализация проекта позволит оказывать влияние на результаты выборов в интересах Российской Федерации".

А чтобы Винокуров оценил все богатство возможностей, открываемых работой с CIS-EMO Кочетков приводит в записке даже схему взаимод"ействия структурных подразделений проекта. Среди них фигурируют «стационарные группы наблюдателей», «оперативная группа физической поддержки», мобильные группы наблюдателей», «местные дружественные организации», «колл-центр», «аналитический центр», «группы обеспечения безопасности структурных подразделений», «штаб проекта», «ТV, Интернет-ресурсы, ведущие пресс-конференций», спикеры, модераторы».

А сколько такая прелесть стоит? Да, в принципе, сущие пустяки: всего-то 19818164 российских деревянных (или нефтегазовых?), ну, в общем, бюджетных рублей в первом туре (о втором туре – разговор шел отдельный). Правда, в эту сумму не входят статьи расходов «Оборудование для фиксации хода наблюдения» и «Обеспечение безопасности». Зато входят суточные – 1498000 рублей и зарплата исполнителям 2797000 рублей.

Одновременно Кочетков ведет переписку и с Сергеем Заворотным, будущим советником будущего премьера Николая Азарова. И тоже выставляет ему счет – на сумму 10870750 российских рублей. И, принимая во внимание, что Заворотный может быть и не знать курс рубля, дублирует сумму в долларах: $362300. Правда с Заворотным Кочетков уже особо не церемонится, схем ему не рисует и подробно особо ничего не расписывает. И то верно – зачем? Там все проще и понятнее: «независимое наблюдение» должно подыграть правильному кандидату.

Примерно на тех же принципах – и за сравнимые суммы – CIS-EMO работала и на других выборах. Не утомляя читателя длинным перечнем цифр, скажу лишь, что на долю Кочеткова от каждых выборов приходилось примерно по миллиону российских рублей, а было тех выборов немало.

Человек-амфибия

На первых порах отношения между Алексеем Кочетковым и его шефами из администрации президента России полностью описывались известной парадигмой «свинья-колхоз». Однако CIS-EMO мало-помалу крепла, набирала известность и становилась относительно самостоятельным игроком. С другой стороны, международный статус CIS-EMO нуждался в подкреплении и обосновании. И год назад Кочетков получает разрешение Москвы открыть филиал в Украине. И вступает по этому поводу в переписку с депутатом ВР от Партии регионов Олегом Царевым.

«Уважаемый Олег, - писал Кочетков. - Спасибо за конструктивную встречу. Я постараюсь подытожить наше обсуждение и надеюсь, мы сможем реализовать наши совместные планы. Мы обсудили следующие возможные программы…»

А обсуждали они, судя по письму, немало. Кочетков развернул перед своим визави просто завораживающие перспективы! Он, в частности, сулил Цареву:

«- Активное участие украинской международной организации CIS-EMO в мониторинге избирательных процессов не только в странах бывшего СССР, но и в других странах мира, где необходимо укреплять имидж Украины, как поступательно развивающегося демократического государства;

- создание «позитивного» экспертного сообщества, внешне независимого от МИДа;

- обеспечение публикаций за пределами Украины (прежде всего в западной Европе), с популяризацией деятельности украинского руководства в целом и МИДа в частности;

- содействие развитию «про-украинских» организаций в выбранных странах, в том числе работа с активистами НПО, их обучение и содействие в защите и продвижении прав украинцев, являющихся гражданами выбранных стран;

- критика двойных стандартов в оценке избирательных систем стран Центральной и Восточной Европы».

И все это, заметьте, в рамках совершенно независимой организации по наблюдению за ходом выборов!

«У CIS-EMO в Украине, - писал Кочетков,- есть значительное количество украинских НПО, которые можно вовлекать в работу, создавая правильное дискуссионное пространство. Эти организации, в основном существуют за счет грантовых средств (российских. – Авт.) и не могут быть «заподозрены» в сотрудничестве с властями».

Могли ли «регионалы» отказаться от таких заманчивых предложений? Конечно же нет! Их не смутили даже пассажи вроде такого: «Исследование будут проводить две организации CIS-EMO и Институт успешных сообществ. Это одна из наших организаций, мы полностью ее контролируем, так что это известный аналитический и «абсолютно независимый центр».

И всепроникающий Кочетков достиг-таки своей цели. Украинский центр CIS-EMO был зарегистрирован летом 2011 и уже успел засветиться в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Не обошлось при этом и без скандалов. Украинская народная партия высказала сомнения в законности деятельности украинского центра CIS EMO, в связи с тем, что на выборах в Абхазии его представители во главе с депутатом ВР от КПУ Евгением Царьковым «заявляли о себе как о представителях Украины, в то время как Украина наряду с большинством стран международного сообщества не признавала временно оккупированные территории Грузии Абхазию и Южную Осетию». УНП призвала президента Виктора Януковича и МИД Украины официально осудить подобные заявления.

Скандал быстро замяли, руководство CIS-EMO выступило с объяснениями, что, мол, мониторинг выборов не является формой признания, а одна из участниц миссии, Оксана Шкода, разразилась язвительной публикацией. Шкода, в частности, писала: «Украинский центр CIS-EMO намерен официально пригласить лидера УНП в качестве международного наблюдателя на выборы Президента Республики Южная Осетия, которые состоятся в ноябре текущего года.

Во-первых, у пана Костенка появится шанс восполнить пробелы в его скудных познаниях, ограничивающихся географией национального гимна «от Сяна до Дона». Во-вторых, он получит уникальную возможность убедить осетинов в Цхинвале, что они неправы в борьбе за свою независимость. Ведь «стучать» в СБУ, находясь в Киеве – это одно, а продвигать идеи «целостности Грузии» в Цхинвале – совсем другое. В-третьих, пан Костенко сможет ознакомиться с организацией и проведением демократических, честных и прозрачных выборов (подобного действа в Украине он не видел и вряд ли увидит). Ради всего вышеперечисленного автор этих строк готов пожертвовать пану Костенко свою квоту в миссии CIS-EMO».

Квоту свою Шкода, правда не пожертвовала, а может быть и пыталась, но Костенко отказался принять её жертву… Словом, глава УНП в Южную Осетию не поехал. И зря! У него действительно был шанс ознакомиться с организацией и проведением демократических, честных и прозрачных выборов. На российский манер.

Растоптанная Осетия

В конце октября прошлого года некоммерческая организация «Российский фонд свободных выборов» и CIS-EMO заключили договор об оказании организационно-технической помощи международным наблюдателям на выборах президента Республики Южная Осетия 13 ноября 2011 года и обеспечение их пребывания в Российской Федерации и Республике Южная Осетия. CIS-EMO должна была «создать необходимые условия, способствующие квалифицированному международному наблюдению за выборами», а «Российский фонд свободных выборов» оплатить ее старания, оцененные в 1806700 рублей. Договор, вероятно, был вынужденным шагом: бюджет, выделенный самой CIS-EMO на наблюдение за первым туром осетинских выборов, оказался весьма скромным: всего лишь 1295600 рублей.

Не лишне отметить, что учредителями фонда выступают три государственных структуры: ЦИК России, Институт социально-политических исследований РАН и Московская государственная юридическая академия имени Кутафина.

Договор был исполнен, CIS-EMO обеспечило Фонду наблюдение за выборами в первом туре и само наблюдало – и существенных нарушений не нашло. Как не нашло их и во втором. CIS-EMO даже обратилось с открытым письмом к руководству Республики Южная Осетия: мол, нарушения, в частности, подкуп избирателей, имели место – но лишь до дня выборов, а это «является системным явлением».

Представители CIS-EMO предложили создать рабочую коллегию, в состав которой вошли бы юристы-международники; найти основания для отмены решения Верховного суда ЮО в части запрета Алле Джиоевой баллотироваться на новых выборах президента РЮО и, руководствуясь законами РЮО, перенести новые выборы на более близкий срок, чем назначенная дата 25 марта 2012 года.

В целом – довольно взвешенное заявление. Но есть одно «но». За месяц до второго тура, 15-27 октября 2011 года, CIS-EMO провела в Южной Осетии мониторинговую миссию – в интересах администрации президента России.

«Целью Миссии (цитирую отчет. – Авт.) являлось выяснение общественно-политической ситуации и уровня напряженности в Республике Южная Осетия в связи с подготовкой и проведением выборов Президента Республики Южная Осетии 13 ноября 2011 года». В частности, в задачи мониторинга входило: «изучить информационный фон, сопровождающий предвыборную кампанию; определить электоральные предпочтения избирателей, в том числе и учитывая отношение к действующему президенту и его потенциальному «наследнику» и (внимание!) определить реакцию населения на вероятные сценарии при непризнании результатов выборов».

Вы не находите такое предвидение событий несколько странным, читатель? Не находите, что CIS-EMO, по всей вероятности, как раз и готовила в Южной Осетии тот самый сценарий, который и был там реализован, а все ее последующие публичные заявления носили чисто маскировочный характер?

Возможно, я ошибаюсь. Но факт остается фактом: недопущение Джиоевой, победившей на выборах, к вступлению в должность президента непризнанной ЮО и последующие силовые акции против нее были осуществлены по прямому приказу из администрации президента России и при непосредственном участии ее представителей. Одновременно с этим администрация президента России является главным спонсором и, по сути, создателем CIS-EMO. Возможно ли, чтобы левая рука не знала, что делает правая?

Впечатление о том, что все подразделения администрации президента России сработали в Южной Осетии в рамках единого плана, подтверждает и внимательное знакомство со вторым отчетом «мониторинговой миссии», написанным уже после выборов. Его авторы выступают скорее в роли консультантов-политехнологов, чем наблюдателей. «Можно констатировать, - говорится в отчете, - несколько ошибок в предвыборной агитации, которые допустила команда Анатолия Бибилова и которые сразу же отметили наблюдатели:

- Смена основного лозунга кампании на "закон и порядок", расположенного на фоне фотографии А. Бибилова в военной форме и с орденами, создавала ощущение закрепления ситуации в стране, а не развития общества и осуществления необходимых изменений.

- Политтехнологи бибиловского штаба строили свою кампании на противопоставлении – женщине противопоставлен настоящий защитник отечества, но сделано это было без учета некоторых моментов: ситуации вокруг "преемника" и нежелания большей части населения оставаться в сфере влияния Эдуарда Кокойты; под защитой 58 армии вопрос о защитниках становится менее значимым, чем вопрос о мирном развитии общества и повышении благосостояния. Команде Кокойты многие не доверяют и не считают, что они соблюдают общественные интересы, а не свои личные.

Греческие наблюдатели отметили, что реклама, могла бы подойти для режима греческих "черных полковников" или "тонтон-макутов" на Гаити.

Также неудачно для Бибилова прошли и дебаты, на которых представители Бибилова просто прочитали текст и ушли. Было очевидным нежелание Бибилова дискутировать с женщиной о будущем страны».

Неутешительные итоги

Регистрация CIS-EMO была поддержана партией власти с очевидной целью: подстраховаться к выборам в украинский парламент на тот случай, если независимые от нее наблюдатели сочтут, что они были проведены нечисто. Надо полагать, что украинские покровители Кочеткова хорошо понимают, что вся «независимость» и «объективность» CIS-EMO – сплошной обман. Но при этом, они пребывают в уверенности, что уж их-то, бывалых донецких ребят, Кочеткову надуть не удастся. Так ли это? Едва ли. Несмотря на некоторую свободу действий, предоставленную Кочеткову, он остается инструментом администрации президента России и работает в ее интересах. Партия регионов может быть для него лишь тактическим союзником – до первого серьезного конфликта между Москвой и Киевом, совпавшего по времени с очередными выборами, до первого кандидата, или какой-либо новой партии, которых Москва решит продвинуть в украинскую власть. Фактически «регионалы» сами запустили на украинское политическое поле силу, основная стратегическая цель которой состоит в ограничении украинского суверенитета до положения еще одного субъекта Российской Федерации! Играя на страхе «регионалов» перед новой «оранжевой революцией», Кремль ловко подсунул им троянского коня.

Сергей Илько