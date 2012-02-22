Киевские бютовцы едут митинговать у Качановской колонии

22 февраля делегация представителей киевской организации партии «Батькивщина» отправится в Харьков в Качановскую исправительную женскую колонию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Батькивщина», с 13.00 возле колонии запланировано провести митинг и флеш-моб и передачу собранных в палаточном городке книг.

Как сообщили в пресс-службе организации, в состав делегации во главе с народным депутатом Юрием ОДАРЧЕНКО войдут представители парламентской фракции, депутаты Киевсовета от «БЮТ-Батькивщины» и активисты партии.

Представители «Батькивщины» передадут руководству исправительного заведения около тысячи книг, собранных в палаточном городке за прошлую неделю. Также, бютовцы привезут материальную помощь для заключенных - продукты питания и средства личной гигиены, купленные на собранные представителями парламентской фракции деньги.