Греческая трагедия: 70 погибших, 30000 га леса, тысячи погорельцев

Греция горела всегда. Но таких пожаров не видели даже долгожители греческих деревень на полуострове Пелопонес, которые провели вчерашнюю ночь, спасаясь от огня в местной церкви.

Пожары в Греции традиционно происходят по двум «национальным» причинам – греческая халатность и поджоги. О греческой халатности может сказать хотя бы тот факт, что на протяжении последних десяти лет Греция платит регулярные штрафы ЕС за то, что в стране не создана система переработки бытовых отходов и подавляющая часть мусора просто сбрасывается на пригородные свалки. На этих свалках регулярно вспыхивают пожары.

Однако причинами сегодняшней греческой трагедии стало не самовоспламенение мусора, а поджоги. Виновниками поджогов на сегодняшний день считают земельных спекулянтов и строительные компании.

Спрос рождает преступление

Большинство греков, даже имея фешенебельные квартиры в центре крупных городов, считают своим долгом обзавестись частным домом в пригороде, в провинции или на острове. Отсюда и высокий спрос на частные дома. Греков не останавливают ни длительные и дорогостоящие бюрократические процедуры, ни высокие штрафы за нарушения. Более 200 тысяч частных жилищ в Греции возведены без соответствующих документов.

Если «рядовые» греки готовы идти на мелкие нарушения для приобретения своего домика у моря, то можно представить, на что готовы пойти греческие подрядчики для того, чтобы получить землю под строительство. После того, как прошел строительный бум Олимпиады 2004 года, борьба за земельные участки разгорелась с удвоенной силой.

Выбить землю под строительство становится все сложнее. Неудивительно для страны, 85% территории которой покрыто горами. Главной проблемой для строительных компаний остается греческое законодательство, которое запрещает строительство жилых объектов в лесных массивах либо передачу их под строительство. Единственным выходом для греческих подрядчиков остается избавить понравившиеся им участки земли от статуса «лесной массив» или «прилесная зона».

Поджигатели лесов

Первые крупные поджоги лесных массивов в Греции начались в период строительного бума в Греции в конце 60-х – начале 70-х годов. Правительство ответило рядом соответствующих мер – усиленным патрулированием лесов, увеличением штрафов и введением многолетнего тюремного заключение для поджигателей. Однако эти меры не смогли остановить нарастающей волны поджогов.

Кроме того, поймать поджигателей дело непростое. Традиционный метод лесного поджога в Греции – разбрасывание небольших увеличительных стекол в хвойных рощах – давал максимальный эффект при минимальных затратах. В результате – если в 70-е годы число «самовозгораний» не превышало десятков раз, а в 80-е колебалось на отметке в несколько сотен, то в этом году количество лесных пожаров перевалило отметку 9 тысяч.

Ранее в Греции срабатывала следующая схема. Локальные лесные пожары вспыхивали в разных районах Греции, пожарные более или менее успешно их тушили. Часть лесных массивов выгорала, хотя общественный резонанс был небольшой. В результате все получали то, что хотело правительство – отсутствие проблем, заинтересованные бизнес-игроки – новые «обезлесенные массивы» под застройку или под продажу.

Однако в этом году ситуация вышла из-под контроля. Первой причиной стала невиданно ранняя жара в Греции. Уже в мае – июне столбик термометра неоднократно пересекал отметку 40 градусов. За этот период с марта по июнь в Греции вспыхнуло более 6 тысяч пожаров. С несколькими из них пожарные справились, однако в целом службы чрезвычайных ситуация оказались в Греции не готовы к массовым поджогам по стране. Первым «звоноком» стал пожар в районах Парнифа и Имиттос на север от Афин. В начале июня там сгорело более 5 тысяч гектаров леса, который эксперты называли не иначе как «легкими» греческой столицы. Сгорели десятки оленей и лисиц, сотни птиц и земноводных. Пожаров таких масштабов в греческой столице не случалось.

Еще одной из причин увеличения количества поджогов считают то, что в Греции завершается составление земельного кадастра. Владельцы и строители незаконных сооружений в лесных массивах, опасаясь, что правительство начнет разбираться с незаконными постройками в лесах, решили обезопасить себя с юридической точки зрения и удалить мешающие рощи. Именно поэтому большинство пожаров начинается не в непроходимых чащах, а около населенных пунктов и у побережья – там, где выгодно покупать, продавать земли или вести строительство.

Огонь-деревья и шишки-ракеты

Сильную засуху июня и июля в Греции сменяют традиционные августовские ветры. Это привело с повторным возгораниям во многих районах страны. Большая часть греческой фауны состоит из сухих кустарников, хвойных и оливковых деревьев. Лучшей комбинации для пожара придумать нельзя. Хвойные деревья, как правило, окружены большим количеством сухой хвои и веток. Достаточно искры для того, чтобы такой «сухой ковер» вспыхнул, а от него занялись греческие ели и кедры. Пропитанные смолой и высушенные солнцем они являют собой идеальный горючий материал. Шишки хвойных деревьев, загораясь, превращаются в пылающие ракеты, которые «выстреливают» на расстояние до 50 метров.

Еще одним неблагоприятным фактором стала особенность оливкового дерева. Оно долго не возгорается, но если уж загорится, то потушить его весьма сложно. Даже залитое водой, оно может долго тлеть, и достаточно сильного порыва ветра, чтобы произошло самовозгорание. Сейчас, в период сильных ветров, половина из пылающих огненных фронтов произошли от вторичных и третичных самовозгораний.

За последние два месяца по всей Греции – от Крита и Пелопоннеса на юге и до Македонии и полуострова Халкидики на севере – сгорело более 30 тысяч гектаров леса. Только за последнюю неделю погибли более 70 человек и несколько тысяч остались без крова. Десятки деревень в области Пелопоннес отрезаны огненными фронтами от других населенных пунктов. Для их спасения используются вертолеты. Самолеты греческого МЧС и отозвавшиеся на помощь иностранные службы работают в режиме – от рассвета до заката: по ночам пожарные самолеты не могут приводняться для набора воды. А вот греческие пожарные работают без сна уже пятые сутки. Премьер-министр прервал свою поездку по стране и выступил с обращением к народу, пообещав помощь при восстановлении жилищ и земледельческих участков. Введено чрезвычайное положение. Более 150 человек задержаны по подозрению в поджогах. Заведено 32 уголовных дела. Но на тысячи источников пожара все-таки цифра небольшая. Греческие телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ и инициировали марафон солидарности для сбора средств на помощь пострадавшим.

Пожар и выборы

Невероятно, но факт – в Греции тоже грядут выборы, и тоже, кстати, досрочные. Премьер-министр Костас Караманлис распустил парламент и назначил проведение новых выборов в парламент на 16 сентября. Сейчас его партия «Новая демократия» лидирует с отрывом в полтора процента. Не так много, если принять во внимание наличие еще нескольких левых партий, реально проходящих в парламент. Более того, ситуация – далеко не в пользу правительства. Разгорается скандал с нецелевым инвестированием фондов пенсионного страхования, правительство обвиняют в фаворитизме при приеме на государственную службу, раздается критика в адрес правительства по внешнеполитическим вопросам. На этой неделе руководитель службы борьбы с отмыванием незаконно заработанных денег должен был представить в парламент отчет о расследовании нецелевого использования государственных средств. Однако чрезвычайная ситуация и пожары свели на нет громкие дела. Исходя из этого, многие считают, что пожары выгодны правящей партии.

В любом случае правящая элита страны несет на себе значительную часть вины за трагедию.

Одной из причин этот стал режим жесткой экономии, введенный и поддерживаемый правительством партии «Новая демократия» три года назад. Сокращение расходов по всем статьям бюджета привело к тому, греческие пожарные к началу «горячего сезона» не досчитались 3 тысяч человек. Не была сохранена система пожаронаблюдения и пожаротушения, созданная в Греции накануне Олимпиады. Не сразу сработали механизмы международного сотрудничества, налаженные ранее. Если раньше самолеты французского МЧС дежурили в Греции с начала лета, то в этом году они прибыли только в конце июня. Несмотря на значительный кадровый голод, не приняты меры по активизации населения и подготовке его к самостоятельным действиям по локализации и тушению пожара. Все это делается сейчас, но уже постфактум, когда многие из уникальных красот средиземноморской жемчужины безвозвратно погибли.

Всеволод Самохвалов, Афины, специально для УНИАН