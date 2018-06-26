Маски-шоу и обыски в Одессе: «Стальканат-Силур» хотят назвать донецким?

В Одессе кипят страсти вокруг ЧАО «Стальканат-Силур». На прошлой неделе свыше 300 сотрудников завода взяли предприятие в "живое кольцо". Как объяснил начальник одного из цехов предприятия Юрий Мальцев, «мы окружили территорию завода, чтобы ясно показать: коллектив завода един и будет противостоять до конца незаконным действиям со стороны «правоохранителей», устраивающих нам «маски-шоу» по чьему-то заказу!».

Акциям протеста предшествовали обыски в квартирах нескольких сотрудников предприятия и адвокатов его руководства. По всем адресам силовики врывались одновременно - ровно в 6.30 утра.

Как «правовой беспредел, творящийся в городе», расценивает сложившуюся ситуацию и большинство лидеров местных оппозиционных сил, требуя в совместном обращении в адрес гаранта Конституции - обуздать захватчиков чужого имущества, неправомерно использующих в своих целях спецподразделение «Сокол», налоговую милицию, бойцов МЧС. На этом акцентируется внимание и в Обращении заводчан к жителям Одессы: «Мы создаем - они отбирают! Поддержите нас в борьбе против захватчиков родного для многих одесситов предприятия, помогите защититься от преступного бездействия чиновников и рейдерства «бандитов в милицейских погонах», - говорится в опубликованном документе.

В свою очередь, силовики и прокурское руководство, ряды которых в последние годы пополнили многие выходцы из Донбасса и Крыма, наоборот, пытаются убедить общественность, что участившиеся «шоу-маски» и попытки отъема имущественных комплексов у нынешних владельцев устраиваются исключительно в интересах защиты законности, а вовсе не каких-либо третьих лиц либо связанных с властью полукриминальных структур. Согласно «утечкам информации» из облпрокуратуры, против нескольких должностных лиц ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" уже возбуждены четыре уголовные дела.

14 февраля руководство прокуратуры Одесской области и областной организации партии «Удар» распространили очередные сообщения, лишь подтверждающие резко несовпадающине позиции силовиков и представителей оппозиции. С одной стороны, прокурорская пресс-служба отрапортовала об очередном раунде успешной защиты интересов государства: путем отобрания - в этот раз благодаря участию в судебных разбирательствах - в пользу третьего лица, ЗАО «Укрпрофздравница», имущества дочернего предприятия «Клинический санаторий им. Пирогова, ранее отчужденного другой частной фирмой.

В тот же день в обнародованном заявлении облорганизации партии «Удар» было акцентировано, что «события вокруг «Стальканата-Силура» напоминают панику» власть предержащих, которые накануне парламентских выборов «серьезно опасаются за свое будущее, чувствуя, как почва уходит из-под ног, как они теряют поддержку тех, кто еще недавно был их опорой». По мнению лидера облорганизации «Удара» Сергея Рахубенко, «упрятав за решетку лидеров оппозиции, они (власти – автор) перешли на уровень региональных лидеров. Рейдерские атаки на предприятия, возглавляемые людьми, не согласными с нынешними властями - тому подтверждение. Поэтому сейчас так важны совместные действия», чтобы «заставить их прекратить политические репрессии».

Ряд депутатов Одесского облсовета и Верховной Рады также выступили с заявлениями протеста, акцентируя внимание на том, что под предлогом фискальных проверок власть стремится руками вооруженных силовиков отнять собственность у представителей оппозиции и лишить ее финансового ресурса для ведения предвыборной кампании. Причем впервые депутат Одесского облсовета Владимир Немировский, являющийся одним из акционеров ЧАО «Стальканат-Силур», прямо заявил в эфире телеканала ТВі, что сейчас «Одесса управляется полукриминальными структурами».

По словам председателя депутатской комиссии областного совета по свободе слова, «есть такой господин, в Одессе его знают как «Иван Иванович». Это человек, в ведении которого находится Одесская область. Он решает все вопросы: по отъему, контрабанде и другим методам добывания средств, в том числе и политическим. Раз тебе дали возможность грабить - значит, будь добр, поддерживай надлежащий порядок в регионе. Для этого тебе - прокуратура, УБОП. Для этого тебе - все остальное. В том числе и МЧС, который приезжает срезать ворота…»

Какова же на самом деле подоплека конфликтной ситуации с явно политическим подтекстом, возникшей вокруг одного из нескольких пока действующих крупных промышленных предприятий Одесщины? Согласно мнению главы наблюдательного совета ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» Немировского, обнародованного в эфире в эфире телеканала ТВі, напряжение возникло еще в мае 2011 года, когда была предпринята первая попытка захватить предприятие руками силовиков. "С недавних пор в Одесской области сменилось руководство прокуратуры. Туда зашли ребята – молодые, серьезные, с енакиево-макеевской пропиской, с конкретной политической целью", - отметил предприниматель, возглавляющий одну из оппозиционных политсил в Одесском регионе.

Почему оказался в прицеле именно «Стальканат-Силур»? Немировский объяснил это так: «Через полгода выборы - нужно зачищать регион (от оппозиции - автор). Наша областная организация на сегодняшний день являемся самой мощной оппозиционной силой. Мы реально что-то делаем. Мы требуем и добиваемся, в частности, отставки городского председателя (Одессы – автор), получили решение суда. Причем боремся на всех направлениях не только за себя. Как представители политической партии ставим в основу своей деятельности цель: чтобы известный лозунг "почую кожного" не превратился в "достану каждого»...

При этом депутат Одесского облсовета добавил, что временно руководство будет находиться за пределами Украины и возвращаться, пока «политические репрессии являются формой диалога» между властью и оппозицией, не намерено…

Каким образом и кем была иниицирована нынешняя конфликтная ситуация, уже повлекшая задержание и освобождение из-под стражи 67-летнего экс-директора ОАО «Стальканат» Леонида Шемякина, обыски правоохранителей в квартирах топ-менеджеров «Стальканата-Силура» и даже двух адвокатов, отстаивающих в судах правовые позиции заводчан? Вот как это выглядит в документальном виде.

…5 мая 2011 заместитель начальника Следственного отдела Хмельницкого отделения милиции Малиновского райотдела УМВД Украины в Одесской области капитан В.Мартиненок возбудил уголовное дело по факту использования заведомо поддельных документов по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины. Что же конкретно послужило предлогом к тому, чтобы со временем была приостановлена хозяйственная деятельность ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» (двух производственных комплексов в Одесской и Донецкой областях)? Произошли срывы поставок по внешнеэкономическим контрактам, под угрозой срыва оказалось выполнение хозяйственных договоров с госпредприятиями Украины, подавляющее большинство среди которых – предприятия ТЭК (шахты, ГОКи, предприятия электроэнергетики)?

Оказывается, формальным основанием для возбуждения дела стало то, что один из договоров между заводом и транспортной фирмой «Мегалайн плюс» о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг на перевозку грузов из предприятия на сумму 24 203 грн. был подписан не директором ООО «Мегалайн плюс», а неустановленным лицом. Однако вместо того, чтобы искать и устанавливать личность транспортника, подписавшего договор с ЧАО «Стальканат-Силур» вместо директора ООО «Мегалайн плюс», сотрудники милиции инициировали следственные действия в отношении другой договорной стороны, а именно руководства «Стальканат-Силур».

И вот 19 мая, уточнили адвокаты завода, в рамках этого уголовного дела, к зданию «Стальканата-Силура» подъехала большая группа бойцов УБОПа во главе со следователем Малиновского РОВД Одессы Чепелем. Молчаливые парни в камуфляже, с автоматами наизготовку рассредоточились по этажам админздания. Так что на восемь часов десятки сотрудников, а это, в основном, женщины, утратили свои гражданские права и должностные полномочия. Кого-то обыскивали, а возражавшим «умникам», которые ссылались на Конституцию и УПК, убоповцы напоминали о существовании «обезьянника». Никто из прибывших не представлялся, также не известно было, что конкретно ищут. Лишь из протокола затем стало ясно, что сотни документов изъяли под ложным предлогом: якобы искали копию того самого договора с транспортной фирмой, который послужил удобным предлогом возбуждения дела. Хотя никакой нужды в этих поисках не было: еще за месяц до проведения обыска и выемки множества других документов, а именно 14 апреля руководство «Стальканата-Силура» добровольно передало копию договора в распоряжение милиции по письменному запросу заместителя начальника УБОПа…

Также для адвокатов предприятия несколько недель оставалось загадкой, на каком правовом основании были привлечены к расследованию дела бойцы УБОПа. Ведь законом предусмотрена возможность участия этого спецподразделения при расследованиях дел с признаками хищений в особо крупных размерах - от 340 тыс. грн. Впрочем, когда изъятые документы, в том числе хозяйственные договора со сторонными организациями, не имевшие никакого отношения к расследуемому делу, вернуть из милиции отказались, у юристов больше не было сомнений: по существу это был первый из грубых «наездов» силовиков на производственный коллектив и его руководство.

Второй приезд десятков вооруженных бойцов «Сокола», налоговиков, сотрудников МЧС произошел 30 января текущего года. Причем, как выяснилось, представители Госналогслужбы и пожарные прибыли якобы с внеплановой проверкой. Однако предъявить документы, вопреки требованиям законодательства, наотрез отказались. В ответ рабочие и служащие собственными телами заблокировали входы в здание… Ситуация разрешилась лишь к 14:30, когда прибыл и следователь милиции, которому адвокаты предприятия высказали протест и вручили копию постановления Приморского райсуда Одессы от 27 января 2012 года о запрете проведения следственных действий. Только это вынудило автоматчиков «Сокола» и других силовиков покинуть территорию предприятия.

На противозаконное применение против заводчан бойцов антитеррористического спецподразделения «Сокол» обратили внимание также участники недавнего брифинга в Одесской облпрокуратуре. В ответ на прозвучавший нелицеприятный вопрос, кому нужно було 30 января запугивать рабочих, зампрокурора области Денис Черных заявил: на момент проведения операции были данные, что на заводе находятся опасные лица. Это вызвало недоумение у большинства журналистов, а присутствовший в зале народный депутат Руслан Князевич уточнил: «Возможно, опасной личностью правоохранители считали меня, поскольку в это время я проводил депутатский прием в общественной приемной, имеющейся на территории предприятия?»

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль, оказавшийся свидетелем попыток недопуска ряда журналистов на объявленный брифинг, также подверг за это критике надзирателей за законностью и констатировал, что фактически «прокуратура стала инструментом расправы над политическими оппонентами руководящей партии». Его размышления вслух привели к тому, что зампрокурора области Черных прекратил встречу с журналистами, которых действительно пытались пропускать в здание облпрокуратуры по списку, в который первоначально были внесены представители всего девяти «избранных» СМИ…

Наблюдая за скандальной возней, которую продолжают властные структуры, не считаясь ни с мнением общественности, ни одного из крупнейших производственных коллективов, трудно не согласиться с аргументированным мнением опытного криминалиста Москаля, которое он высказал на февральском брифинге руководству облпрокуратуры. Если и впрямь были какие-то нарушения при приватизации предприятия или вхождении в имущественные права нынешних акционеров одесского «Стальканата-Силура», что мешало их обнаружить в установленные законом сроки сотрудникам правоохранительных и органов надзора за законностью?

«Ведь сейчас следственные действия по «Стальканату-Силуру», - констатировал первый заместитель председателя комитета ВР по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, - проводятся по декриминализированной парламентом статье «доведение до банкротства», предусматривающей всего-навсего взыскание с виновника штрафа».

«С момента приватизации в 2002 году прошло 12 амнистий - все сроки истекли. Где была прокуратура Одесской области с 2002 года - в подполье? Теперь разве что против самих себя надо возбуждать дела», - резюмировал Москаль.

Михаил Аксанюк

Фото УНИАН