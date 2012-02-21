Герман услышала «очень опасные заявления» и видит почву для расизма
Призывает политиков отмежеваться
Советника Президента Украины Анну ГЕРМАН тревожат заявления представителей ВО “Свобода”, которые считают, что расовая принадлежность имеет значение при выборе представителя Украины на песенный конкурс “Евровиденье”. Об этом А.ГЕРМАН заявила в комментарии УНИАН.
“Я считаю подобные заявления очень опасными. Они свидетельствуют о том, что в тех политических партиях, которые делают такие заявления, есть почва для расизма”, - отмечает советник Президента.
А.ГЕРМАН заметила, что в свое время она подавала в Верховную Раду законопроект об ужесточении ответственности за пропаганду расизма. Она также отмечает, что Украина - демократическое государство, и все граждане Украины имеют равные права, независимо от расовой или религиозной принадлежности, цвета кожи, языка и тому подобное.
“Думаю, политики, которые считают себя демократами, должны решительно высказаться и отмежеваться от любых проявлений расизма в Украине. Такая позиция подтвердит, что Украина стоит на убежденных демократических позициях”, - подытожила А.ГЕРМАН.