Закон как дышло: куда повернут украинские выборы?

Закон о выборах, за который голосовали и большинство и оппозиция, может изменить свое лицо. Во всяком случае, вероятность такого сценария активно обсуждается и в политических кулуарах и в печати. Что будет, если правила игры изменят накануне выборов, какие именно и зачем? С этими вопросам мы обратились к экспертам.

Виктор Мусияка, известный правозащитник, народный депутат IV созыва:

В ЗАКОНЕ ЕСТЬ НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ВЫБОРОВ

Я сторонник того, чтобы все законы были конституционными и правовыми. Если в законе есть неконституционное положение, то оно должно быть приведено в соответствие с Конституцией, независимо от того, выгодно это кому-то или не выгодно.

Одни сейчас угрожают, что внесут изменения в закон о выборах. Другие голосят - не трогайте закон. Оппозиция то заигрывает с властью, то начинает кричать, что власть против нее выступает.

В законе о выборах есть неконституционные вещи, которые могут иметь решающее значение при подведении итогов выборов.

Абсолютно ясно, что норма о двойном баллотировании — антиконституционная. Если КС уже говорил, что эта норма является неконституционной, то от гаранта Конституции требовалось как минимум не допустить такой формулы в проекте закона, который он сам инициировал. Но нет - все прошло и депутаты хором, и оппозиция в том числе, проголосовали в ВР и сказали, что это прекрасный закон.

Говорят, что эти изменения не выгодны оппозиции - она боится, что под лозунгом изменения положения о двойном баллотировании, изменят и другие положения. Извините, так они могут изменить их как угодно!

Законодатель может что угодно делать с законом. Было положение еще в 2005 году, что нельзя трогать закон о выборах за год до выборов. Правила игры должны быть известны, округа - определены. Но взяли убрали эту норму и теперь даже в процессе выборов изменяется закон, и все это “ради народа”. Понятно, какого “народа”.

Здесь идет борьба за то, чтобы подогнать под себя еще какие-то лучшие положения закона. Какие статьи могут быть интересными для власти? Это может быть норма и относительно голосования комиссии, и относительно возможного снятия кандидатов в депутаты или отказа в регистрации.

Когда кандидату выносят два предупреждения - его можно снимать с регистрации. Это могут быть нарушения, независимые от воли кандидата. Что-то ему на округе могут подсунуть и использовать против него - и он будет снят. Эти возможности также пугают оппозицию.

Когда речь идет о нарезке округов перед каждыми выборами — это вообще ужас. В США этот избирательный округ 10 лет стоит и никто его не трогает.

Нарезка под какого-то конкретного кандидата может быть. Но я не думаю, что это будет масштабно. Хотя если власть определилась со “своими”, которых она хочет видеть на округах, то может пытаться влиять каким-то образом на процесс нарезания. Это довольно тонкая работа: где-то нужно убрать, где-то - прибавить. Есть определенные критерии, как это должно происходить, но не такие, которые бы помешали наладить максимально приемлемый для кого-то параметр этого округа.

В конце концов решение будет приниматься ЦИК. А там есть представители и от власти, и от оппозиции. Поэтому в процессе принятия решения возможны неожиданные варианты для тех, кто хочет получить тот или другой округ.

Александр Барабаш, президент Ассоциации народных депутатов Украины, эксперт по избирательному праву:

ИЗМЕНЕНИЯ БЫЛИ БЫ ОПРАВДАННЫМИ И ИСПРАВИЛИ БЫ ЗАКОН

Изменения, которые на слуху, во-первых, являются оправданными, а, во-вторых, - исправляют закон. Поэтому их нужно вносить.

Например, норма о двойном баллотировании ( и по партийному списку, и в мажоритарном округе) — однозначно неконституционная. И ее выгодность или невыгодность власти или оппозиции - это не аргумент. Двойное баллотирование нужно отменять как можно скорее - или решением Верховной Рады или разыгрывать всю эти историю с Конституционным Судом.

Относительно некоторых других изменений, о которых говорят, - они носят исключительно политический характер. Это уже не вопрос конституционности или неконституционности, поэтому решается он не в конституционном поле, а с точки зрения политической целесообразности.

Изменять правила игры — то есть запрещать блоки и повышать проходной барьер — нужно было как минимум года 4 тому, чтоб политический процесс мог под эти правила подстроиться. А делать это в канун выборов — крайне непорядочно. В этом был явно политический умысел. И его нужно исправить. Тем более, так рекомендует Европа.

Я очень сомневаюсь, что США и их посол, как пишут газеты, против внесения таких изменений, в большинстве — демократических. Я в это не верю.

Страхи о нарезании округов тоже явно преувеличены. Я отбрасываю возможности махинаций с округами. Эти предположения делают люди, которые никогда на собственной шкуре не сталкивались с выборами. Сколько уже предпологалось конфликтных ситуаций с нарезкой округов, и они всегда решались ЦИК в соответствии с законом.

Есть базовая норма — среднее количество избирателей по областям должно сохраняться. Возможностей для манипулирования фактически нет. Ну не может быть, чтобы среднее количество избирателей во Львовской области было 180 тысяч, а в Донецкой — 140 тысяч. Я вот вам сейчас скажу, а вы потом проверите, что в Донецкой области будет 22 или 23 округа, а в Днепропетровской — 16 или 17.

Единственное, где будут сильные изменения (но они обусловлены законом и я считаю, что это положительно), — это в городе Киеве. У нас впервые полноценно функционирует госреестр избирателей и впервые избирателей, которые у нас зарегистрированы за рубежом, будут считать с такой же тщательностью, как и избирателей в Украине. На сегодня официально насчитывается где-то 400 тысяч человек за рубежом, которые имеют право голоса и закон их приписал к городу Киеву. На Киев дополнительно припадет 3 избирательных округа. Мой прогноз — будет 16 избирательных округов.

Менять или ломать любые системы округов вряд ли кто-то осмелится, тем более ввиду тщательного внимания ко всему, что делается в Украине, со стороны Запада.

Борис Беспалый, народный депутат III, IV и V созывов, эксперт по избирательному законодательству:

ПО МАЖОРИТАРКЕ БУДЕТ СЕРЬЕЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА КАНДИДАТОВ: КОГО-ТО БУДУТ УГОВАРИВАТЬ, КОГО-ТО - ПУГАТЬ

Я думаю, что изменения к закону о выборах будут.

ПАСЕ приняла резолюцию относительно Украины и там есть рекомендации относительно избирательного законодательства. Власть может под прикрытием резолюции ПАСЕ влезть в данный закон, а дальше уже изменять, что считает нужным.

В позициях, которые не являются для власти решающими, она пойдет на компромисс и потом отрапортует: мы много чего из требований ПАСЕ выполнили. А есть позиции, которые власть никогда не примет.

Для этой власти принципиальной на самом деле есть одна позиция — она связана с выборами, но не с избирательным законом — это участие в выборах Тимошенко. Это требование для них неприемлемо и выполнено не будет. С точки зрения Президента это равноценно тому, чтобы отдать власть Тимошенко.

Когда закон нарушается, то безразлично, каким он есть. Раньше эта команда проводила выборы по такому принципу: законов не читать, бюллетеней не жалеть.

Европейцы применяют двойные стандарты. Вот посмотрите, в каких странах ПАСЕ есть блоки и барьер в 3%? В России — 7%, но в России не демократия. Но 5%, например, в Германии. Блоки, как правило, нигде в мире не практикуются. Потом уже в парламенте объединяются партии. В Украине мы 4 выборов проводили с блоками, начиная с 1998 года. Это кого-то сплотило?

Очень будут просить Януковича Литвин и коммунисты уменьшить проходной барьер. Думаю, для власти не принципиальны вопросы барьера и блоков. Они сядут подсчитают, насколько для них это опасно и примут решение.

Закон ничего не гарантирует. Он или что-то осложняет, или чему-то способствует. Наиболее принципиальными, по моему мнению, в данном законе должны быть следующие позиции.

Первая - это формирование избирательных комиссий. Комиссии должны быть политически неоднородные. Там должны быть если не “враги”, то конкуренты, которые не могут договориться. Если избирательная комиссия однородна — все играют на одну руку - посадите хоть тысячу наблюдателей — это будет как выступление в цирке: сколько бы зрителей не было в зале, иллюзионист все равно их обманет.

В тех регионах, где синие доминируют, будут работать таким образом, чтобы там и от оппозиции были лояльные к ним люди.

Поэтому очень важно, чтобы была прописана норма, которая позволяет заменять членов комиссии. Если оппозиция увидит, что с какими-то членами избирательной комиссии уже поработали и они стали тушками, - чтобы их можно было заменить.

Еще очень важна норма - чтобы в комиссии допускали работать любых граждан Украины, независимо от местожительства. Люди зависят от местной власти. Власть скажет: смотри, выборы закончатся, а тебе здесь еще работать... Так пускай едут в Галичину с Донбасса и наоборот. А голосовать члены комиссии могли бы на участке, на котором работают.

Вторая позиция — порядок снятия с выборов и признания или непризнания результатов. Думаю, по мажоритарке будет серьезное давление, чтобы снимать кандидатов: кого-то будут уговаривать, кого-то - пугать.

Нынешнее законодательство фактически позволяет власти снимать кандидатов. Например, из-за “неточности в законодательстве”. Всегда найдется какая-то “шестерка”, которая напишет липовый донос, например, что такой-то кандидат мне что-то предлагал — и все. Потом пока ты разбираешься, подаешь в суд - а поезд уже уехал. Кстати, интересно прописано: все, что было до дня выборов, после выборов уже не рассматривается, обратного пути нет. И доказывай потом, что ты не верблюд...

Поэтому в законе не должно быть таких норм, которые позволяют легко снимать кандидатов с выборов.

Нарезка округов под кандидата может быть — но разве что единичные случаи. Там есть другая система — такой себе люфт (по закону округи создаются с приблизительно равным количеством избирателей с допустимым отклонением 12% - Авт.) Представьте, в Донецке сделать округа по 120 тысяч, а в Галичине по 150 тысяч...

Есть и другие нюансы по округам. В Киеве, например, все время меняли границы округов, хотя границы Киева не изменялись. Даже когда перешли с мажоритарки к смешанной системе, когда вместо 24 округов нужно было сделать 12. Казалось бы, объединить по два округа — и дело с концом. Ан нет! Власть тогда не хотела пропускать Юрия Оробца и делались разные фокусы с этой нарезкой.

Очень интересно, куда будут добавлять заграничные округа. К каким именно столичным. Думаю, округа из России будут дорисовывать к тем, где есть симпатичный кандидат от власти. Власть понимает, что с американских округов ей вряд ли что-то светит. Их можно было бы в Донецк приписать...

За рубежом сотни тысяч украинцев имеют право голоса. Поэтому власть может сделать еще такой фокус. Там, где она ждет поддержки избирателей, делается густая сеть округов. Помните, даже было побоище в ЦИК 23 сентября 2004 года, когда в России хотели сделать несколько сотен округов. А там, где власть ждет, что ее не очень любят, она может осложнить условия для голосования. Например, сделать в Канаде один округ в Оттаве - и едь себе за 3 тысяч км. - голосуй.

Опрашивала Анна Ященко