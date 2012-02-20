ВР просят защитить тех, кто качает фильмы и музыку для себя

Уголовная ответственность за некоммерческое использование объектов авторских прав должна быть отменена. Соответствующие изменения нужно внести в статью 176 Уголовного кодекса Украины, которая, среди прочего, предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы за нарушение авторских прав.

Как сообщает пресс-центр «Форум», об этом заявил главный координатор гражданской кампании «Форум», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ «в связи с наступлением иностранных корпораций на свободу Интернета».

По его словам, сейчас каждый пользователь, который качал музыку, фильмы, книги, является потенциальным фигурантом уголовного дела. «В данном случае право на интеллектуальную собственность вступает в глубокое противоречие с правом людей на свободный обмен информацией, что предусмотрено Конституцией и Всеобщей декларацией прав человека. Для решения этой проблемы нужно отменить уголовную ответственность за скачивание фильмов, музыки, книг и других файлов физическими лицами с некоммерческой целью и внести соответствующие изменения в статью 176 Уголовного кодекса Украины», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По словам общественного деятеля, право свободного обмена информацией затрагивает миллиарды людей, в то время как право реализации авторских прав принадлежит считанным людям. «Поэтому абсолютно несоизмеримы интересы подавляющего большинства людей и небольшого количества корпораций, которые хотят обогащаться за счет качающих фильмы и музыку для собственного пользования», – отметил лидер «Форума».

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ также выступает против возможного присоединения Украины к Торговому соглашению по борьбе с контрафакцией (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, сокращённо – ACTA), которое направлено на ужесточение надзора за соблюдением авторского права в Интернете.

«Крупные корпорации хотят диктовать национальным правительствам, что надо делать, и навязывают свою волю всему миру вопреки интересам большинства пользователей. В случае присоединения к этому соглашению Украины, на границах у граждан с носителей информации (ноутбуков, MP3-плееров, мобильных телефонов) будет изыматься нелицензионное программное обеспечение, фильмы, музыка, которые были скачаны с нарушением авторских прав», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Мы призываем всех граждан и общественные организации, которые понимают опасность наступления транснационального капитала, объединиться и добиться от Верховной Рады внесения изменений в статью 176 Уголовного кодекса, что позволит избежать преследования рядовых пользователей за скачивание музыки и фильмов. Также мы решительно выступаем против присоединения Украины к Торговому соглашению по борьбе с контрафакцией, которое ещё больше ограничит права наших граждан», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Статья 176 Уголовного кодекса Украины «Нарушение авторского права и смежных прав» предусматривает за нарушение авторского права наказание в виде штрафа от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 17000 грн.) или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Повторное нарушение авторских прав или нарушение авторских прав по предварительному сговору группой лиц, что повлекло за собой материальный ущерб в крупном размере, наказываются штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 до 34000 грн.) или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

5 октября 2011 года в Токио США, Австралия, Канада, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Сингапур и Южная Корея подписали Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией (ACTA). ACTA направлен на контроль за соблюдением авторского права в разных странах мира. Среди прочего, договор позволит работникам таможни досматривать ноутбуки, МР3-плееры, сотовые телефоны на предмет хранения в них файлов, связанных с нарушением закона об авторском праве. Также предполагается введение новых требований к интернет-провайдерам, включающих в себя частичное разглашение информации, связанной с деятельностью пользователя, и использование инструментов сетевой безопасности.

26 января 2012 года в Токио Евросоюз подписал этот документ. АСТА подписан всеми странами Евросоюза за исключением Кипра, Эстонии, Латвии, Словакии, Германии и Нидерландов. В связи с подписанием ACTA более чем в 200 европейских городах в январе–феврале 2012 года состоялись массовые манифестации протеста.

31 января 2012 года милиция закрыла крупнейший украинский портал файлообмена EХ.ua. На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявили, что поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения, которые поступили в адрес МВД от официальных представителей ведущих мировых производителей программного обеспечения – международных корпораций «Adobe Systems Inc», «Graphisoft Inc», а также Кабинета министров.

После закрытия EX.UA пользователи Интернет в знак протеста массово атаковали сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала EХ.ua.

3 февраля веб-ресурс EX.ua частично возобновил свою работу.