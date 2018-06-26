Вехи недели. Тимошенко с медосмотром, Луценко с политическими перспективами, Янукович без сантиментов

Президент «возлюбил» подчиненных с немалым резонансом. Юлия Тимошенко таки показалась иностранным врачам. Юрий Луценко выступил на суде с последним словом в формате политического манифеста. Леонид Черновецкий отказался от участия в выборах мэра.

Пятнашки Януковича

Президент решил компенсировать узость своей скамейки запасных неожиданностью перестановок в системе власти. Комментарии политологов относительно перехода Андрея Клюева с перспективного поста первого вице-премьера в «отстойник» СНБО можно сравнить с сообщениями о неожиданном падении на землю спутника Земли. Впрочем, ситуацию драматизировать рано, вряд ли искушенный политик окажется настолько неприспособленным к внутривидовой конкуренции. Выборами можно заниматься и в Совбезе, который знавал куда более славные времена, чем секретарство там Раисы Богатыревой. Ее назначение министром здравоохранения и гуманитарным вице-премьером вряд ли является прощением былых политических грехов, дарованным Януковичем. Причины взлета Раисы Васильевны – кадровый голод и желание Виктора Федоровича держать баланс во взаимозачетах с маршалами украинского бизнеса.

Это умение главе государства придется продемонстрировать при назначении первого вице-премьера. Обещание Николая Азарова внести кандидатуру на эту должность вызывает больше ехидных комментариев, чем реальных прогнозов. Хотя в списке претендентов знакомые все лица (Ирина Акимова, Сергей Арбузов, Валерий Хорошковский), логика действий Януковича не позволяет исключить внезапное появление «темной лошадки». Даже странно, что на должность премьера как-то прекратили сватать Виктора Ющенко, который успел отказаться от баллотирования по одномандатному округу и пообещал пойти по списку национал-демократического объединения. Интересно было бы увидеть тех патриотически настроенных политических камикадзе, что готовы на бесславный закат карьеры в компании с гуру персонального дауншифтинга.

Медосмотр в формате драмы

Тем временем бывший премьер наконец-то позволила осмотреть себя группе врачей, среди которых иностранных эскулапов было больше, чем отечественных. Представители Минздрава не спешат повторять озвученный Евгенией Тимошенко диагноз «грыжа», приглашенные из Канады и Германии врачи результаты осмотра не комментируют по этическим причинам. Зато генеральный прокурор Виктор Пшонка в рамках освоения параллельных профессий выразил уверенность, что Юлии Тимошенко не нужны ни стационарное лечение, ни оперативное вмешательство.

Сергей Власенко и Евгения Тимошенко придерживаются иного мнения, требуя немедленного освобождения Юлии Владимировны и упирая на плохое состояние ее здоровья. Если логика действий Тимошенко-младшей понятна, то защитник экс-премьера, похоже, увлекся формированием своего имиджа непримиримого борца за справедливость. Со стороны это выглядит не всегда чистоплотно. На фоне обострения темы состояния здоровья Юлии Тимошенко даже странно, что ее соратники пожертвовали полученные Романом Забзалюком за переход в «Реформы ради будущего» 450 тысяч долларов на лечение больных детей, а не своего лидера.

Выступление на перспективу

Не питает иллюзий относительно власти Юрий Луценко, и это он попытался продемонстрировать в своем последнем слове в Печерском суде. В течение двух часов лидер «Народной самообороны» с цитатами и образными сравнениями выносил собственный приговор команде Януковича, напутствовал соратников и даже прозондировал общественное мнение призывами вернуться к парламентско-президентской республике и выбирать генерального прокурора и председателя Верховного Суда вместе с главой государства. Заметно, что Юрий Витальевич не питает надежд относительно своей судьбы, но каяться в обмен на смягчение приговора не собирается. Он прекрасно понимает, что его нынешний образ страдальца за свободу будет востребован в Украине еще долго.

Интересно, что политик, некогда ставший жертвой удара не Виталия Кличко, а Юрия Луценко, Леонид Черновецкий, решил напомнить о себе. Он обвинил своих недругов в шельмовании своего светлого образа и пообещал больше не баллотироваться в мэры Киева. Лидеру «УДАРа» после победы над Дереком Чисорой самое время определяться с направлением главного электорального удара.

Евгений Магда