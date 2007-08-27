ЦИК отказала очередной инициативной группе по референдуму

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации очередной инициативной группе по сбору подписей граждан за проведение конституционного референдума, инициированного Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 9 членов ЦИК, против - 4 и один воздержался.

Отказ в регистрации мотивировался тем, что предложенные для референдума вопросы не являются предметом референдума по народной инициативе.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Центральная избирательная комиссия поддержала проект постановлений об отказе в регистрации Белоцерковской городской, Ржищевской городской и Бородянской районной инициативных групп по проведению конституционного референдума.

18 августа Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации еще 34 инициативным группам по сбору подписей граждан за проведение конституционного референдума, инициированного Блоком Юлии Тимошенко.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что блок обжалует в суде постановления ЦИК об отказе зарегистрировать инициативные группы.