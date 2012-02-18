Янукович заменил начальника Генштаба

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил генерал-лейтенанта Владимира ЗАМАНУ начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины - главнокомандующим ВСУ, уволив с этой должности Григория ПЕДЧЕНКО.

Соответствующие указы главы государства размещены на его официальном сайте.

Также В.ЯНУКОВИЧ произвел ряд кадровых перестановок в Министерстве обороны. В частности, Александр ОЛЕЙНИК, который занимал должность заместителя министра обороны, назначен первым заместителем. Владимир МОЖАРОВСКИЙ, который занимал должность первого заместителя министра обороны, стал заместителем министра обороны - руководителем аппарата. Дмитрий ПЛЯЦУК назначен заместителем министра.

Владимир ОМЕЛЬЯНЧУК уволен с должности заместителя министра - руководителя аппарата, а Игорь КУШНИР - с должности заместителя министра обороны.

Как сообщал УНИАН, вчера Г.ПЕДЧЕНКО заявлял, что решил уйти из Генштаба ВСУ.

«Я принял решение покинуть Генштаб», - сказал он. «Я доложил о нем (решении покинуть Генштаб – УНИАН) Президенту, - уточнил Г.ПЕДЧЕНКО. - При этом никаких рапортов об отставке я не писал. Когда Президент разберется в вопросе и примет решение, можно будет говорить более конкретно».

Ранее, 8 февраля, В.ЯНУКОВИЧ сменил министра обороны Украины - вместо Михаила ЕЖЕЛЯ был назначен Дмитрий САЛАМАТИН.