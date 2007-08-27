ЦИК отказала в регистрации всего списка Всеукраинской партии трудящихся

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в народные депутаты Украины, включенным в избирательный список Всеукраинской партии трудящихся.

По словам члена ЦИК Юрия ДАНИЛЕВСКОГО, партия в определенные законом сроки не внесла денежный залог, что является основанием для отказа в регистрации всего списка.

Однако, еще перед этим, ЦИК зарегистрировала представителя от указанной партии в комиссии с правом совещательного голоса Петра ПУРИЯ.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список блока политических партий «Христианский блок».

Однако из списка кандидатов был исключен Виталий КОВТУН, который, по словам члена ЦИК Тамары АСТАХОВОЙ, на момент подачи документов в комиссию не подал заявление о согласии баллотироваться от этого блока.

Также ЦИК отказал в регистрации еще 64 представителям этого блока, поскольку при проверке у 13 человек обнаружили отсутствие отдельных документов, а у 51 человека установлен факт ненадлежащего их оформления. Однако последние, по словам Т.АСТАХОВОЙ, могут повторно подать документы.