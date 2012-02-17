ГПтС: выводы зарубежных и украинских врачей по Тимошенко почти идентичны

В Государственной пенитенциарной службе Украины заявляют, что после коллегиального изучения выводов врачей из Германии и Канады члены международной комиссии пришли к согласию в том, что выводы международной комиссии в большинстве своем совпадают с выводами предыдущих обследований экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО украинскими врачами, а назначенный ей курс лечения в Киевском СИЗО и Качановской исправительной колонии (от которого больная неоднократно отказывалась) соответствует рекомендациям членов международной комиссии.

Об этом сообщает сайт ДПтС.

В ведомстве отмечают, что «сейчас здоровье Ю.ТИМОШЕНКО в хирургическом вмешательстве или лечении в специализированном медицинском учреждении не нуждается».

«Выводы международной комиссии и рекомендации по тактике дальнейшего лечения Ю.ТИМОШЕНКО сейчас переданы врачу Качановской исправительной колонии (№ 54).

Комиссией также были предоставлены окончательные рекомендации, которыми, в частности, предусматривается проведение дополнительного инструментального обследования, проведения анализа крови и другого биоматериала, диетпитание, а также применение программы структурированной ступенчатой специализированной физиотерапии, совместно с лечебной физкультурой и дозированной физической нагрузкой», - говорится в сообщении.

Также пенитенциарная служба Украины сообщает о результатах медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии, которое было проведено в течение 14-15 февраля.

«В работе комиссии принимали участие привлечены врачи из Германии и Канады, а также доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН Украины В.НЕТЯЖЕНКО (заместитель руководителя комиссии) и лечащий врач больной Т.ДЕМЧЕНКО. Обследование проводились под наблюдением врача Качановского учреждения Т.ДЕМЧЕНКО. Для проведения обследования с украинской стороны было предоставлено все необходимое медико-диагностическое оборудование, тест-системы и инвентарь. Кроме этого, как исключение и в рамках содействия иностранным врачам правительством Украины было предоставлено разрешение на использование ввезенной канадскими врачами медтехники и оборудования», – отмечают в ДПтС.

В ведомстве подчеркивают, что за время обследования никаких недоразумений, несогласованностей или нареканий от членов комиссии не было, «иностранными и отечественными врачами была констатирована прозрачность действий и намерений, а также высокий организационный уровень работы врачей по отдельности и сотрудничества комиссии в целом».

«После работы врачей из ФРГ по их желанию результаты медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО и рекомендации по ее дальнейшему обследованию и лечению в закрытом виде в присутствии членов комиссии из Канады, а также врачей Минздрава и ДПтС Украины были переданы непосредственно Ю.ТИМОШЕНКО для ознакомления и принятия решения о возможности дальнейшего использования полученной информации членами комиссии. Ю.ТИМОШЕНКО предоставила письменное согласие на участие в обсуждении результатов обследования всех членов комиссии. По результатам медобследования Ю.ТИМОШЕНКО канадскими врачами было также составлено предварительное заключение, которое затем было передано председателю международной медицинской комиссии Р.МОИСЕЕНКО», – отметили в ведомстве.