Азаров знает, куда в ближайшее время поедет Клюев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей КЛЮЕВ на этом посту будет заниматься вопросами отношений Украины с Европейским Союзом и в ближайшее время посетит Брюссель.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время общения с пользователями Facebook.

«На своем новом посту Андрей Петрович КЛЮЕВ будет также заниматься вопросами наших отношений с Евросоюзом. И в частности, в ближайшее время он с визитом посетит Брюссель. А в правительстве этими вопросами будет заниматься новый первый вице-премьер-министр», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил А.КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, уволив его с должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины.