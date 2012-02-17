Томенко говорит, что несмотря на чистки, в Кабмине еще много «украиноедов»

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что в правительстве, несмотря на кадровые изменения, остаются должностные лица, деятельность которых не отвечает интересам Украины.

Об этом он заявил сегодня журналистам, находясь в Черкасской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, сейчас стало модным представителям властей делать заявления, что в правительстве наводится порядок путем кадровых решений. В частности, среди таких называют кадровые решения относительно освобождения от должности секретаря СНБОУ Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, которая была назначена еще предыдущей властью. “Нынешние руководители, мягко говоря, долго думали, чтобы заменить БОГАТЫРЁВУ, поскольку уже прошло два года с момента, когда ЯНУКОВИЧ стал Президентом”, - сказал он. Вице-спикер отметил, что еще более печальной является ситуация “с борьбой с украиноедами и украиноедством в правительстве”. По словам Н.ТОМЕНКО, не секрет, что даже сами представители власти обсуждают, что “такие украиноеды” в правительстве есть и с ними будут бороться. “Поскольку они до сих пор остаются в правительстве уже почти два года, то это означает, что пока они побеждают власть. Будем надеяться, что власть будет защищать украинские интересы, образование и культуру и победит “украиноедов”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщалось, в эфире одного из каналов советник Президента Анна ГЕРМАН сообщила, что в ближайшее время планируется принять новую стратегию гуманитарной политики, и в ней уже не будет места украиноедам.