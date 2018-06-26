Степан Гавриш: Аппарат СНБО стал похож на отдаленный от райцентра колхоз

Неожиданное назначение в СНБО тяжеловеса донецкой команды Андрея Клюева вновь привлекло внимание к структуре, чей статус де-юре очень весомый, но, к сожалению, утрачен де-факто. Мы обратились за интервью к человеку, который с 2008 до 2011 года работал первым заместителем Секретаря Совбеза, - Степану Гавришу.

Степан Богданович, вы были назначены в СНБО указом Ющенко, но остались работать там и при Януковиче. Почему вы не ушли после смены власти, а дождались сокращения?

Накануне инаугурации я встречался с Президентом Януковичем. Он мне сказал, что он меня позовет, и я нужен. Я предоставил ему прогнозы относительно деятельности СНБО в системе президентской ветви власти. Я высказался относительно стратегии развития страны после перехода власти от либерал-демократа Ющенко к такому, знаете, консерватору Януковичу. Я предлагал ему не менять резко курс, не спешить с изменениями в Конституцию, подойти к этому взвешенно через всеукраинский референдум. Я предложил превратить СНБО в центр, который способен будет предложить пакет новых реформ. Я выступал против того, чтобы расширять сращивание власти с бизнесом. Это была дискуссия открытая, мне показалось, что Президент в ней заинтересован. Я написал большую докладную записку, передал по тайной почте Президенту - и до сих пор не знаю, что с ней произошло. Я написал также как председатель Комиссии по военно-техническому сотрудничеству записку о реформе ВПК и создании новой модели армии. Впрочем, я пытался обсудить это и с Секретарем СНБО госпожой Богатыревой. Но я понял, что она не имеет права на голос и права на позицию. Она не имела доступа к Президенту. А если и встречалась с ним, то не могла компетентно выразить свою точку зрения во время встреч и проводов в аэропорту Борисполь. Мои попытки установить контакты с главой АП и объяснить ему это, провалились.

2011 год был тяжелым в моей жизни. Это был год невероятных моральных потерь и я не знал, что делать. Мои попытки проинформировать главу государства через различные источники не увенчались успехом.

Я был уволен по сокращению. Я не написал заявление об увольнении по собственному желанию только из-за того, что дал обещание Президенту ждать его решения и хотел что-то для этой структуры сделать.

В последнем комментарии УНИАН Вы поставили довольно резкий диагноз СНБО: он прекратил выполнять свои функции и отправлен ​​в отставку. Почему так произошло?

У Аппарата СНБО нет задач для работы. Там и я год не получал никаких заданий. Мне даже зарплаты не платили. Аппарат СНБО стал похож на некий далекий от райцентра колхоз. И все там зависит от того, в хорошем настроении его руководитель или в плохом. Но, к сожалению, в таком колхозе урожаи стали плохими.

Команда Президента оказалась не готовой к реальному диалогу о разделе власти. По крайней мере, к такому распределению, к которому обязывает продолжительная цивилизационная практика западных государств. Фактически, вся система власти назначена Президентом. А реальной программы управления страной нет.

Власть отказалась от политической конкуренции. Это попытка перейти к автократии, которая исключает любые дискуссии, любое альтернативное видение. Концентрация власти в одном месте неуместна, ибо формирует непредсказуемые вызовы. И фактически управляющим органом стала Администрация Президента Украины. Именно она держит в руках все полномочия, все системы управления и информационно-аналитическое обеспечение президента страны.

Эксперты называют еще одну важную ошибку - ликвидацию исследовательских институтов при СНБО...

После победы Януковича были ликвидированы два достаточно уникальных и эксклюзивных для государства и дешевых по содержанию мощных аналитических центра. Это Национальный институт проблем международной безопасности, который был в свое время сформирован на базе Института украинско-российских отношений и Институт проблем национальной безопасности, который когда-то занимался проблемами окружающей среды. В институтах работали особенные люди. Они были компетентны в достаточно широком спектре национальной безопасности. Были сокращены двести двадцать человек. Этот процесс начался при Ющенко. Уже тогда была попытка ликвидировать Национальный Институт проблем международной безопасности и тогда совместными усилиями вместе с научной элитой мы начали публично обсуждать эту проблему. И Президент изменил свою точку зрения. В конце концов он обязал к сокращению, но эту научную школу сохранили.

При действующей власти базовый корпус эффективных исследователей (в этом институте была даже докторантура), которые владели многими языками, которые ежедневно мониторили Стратфорд и другие ключевые аналитические центры мира, были изгнаны на улицу. То же произошло с уникальным институтом, которым руководил Владимир Павлович Горбулин. Скажу вам, что это несет колоссальный риск для доктрины формирования национальной безопасности Украины. После этого фактически вдвое был сокращен аппарат СНБО. Оттуда ушли удивительные люди: вчерашние генералы и полковники, которые имели огромный опыт практической работы в разведке, СБУ, в дипломатических заграничных учреждениях, военные. Ушли люди, которые руководили дивизиями. Были люди, которые когда-то возглавляли Генеральный штаб. Этот коллектив владел совокупным мозгом, который не имел аналогов в одном ведомстве Украины. СНБО к тому времени еще оставался координационным центром. И принцип его работы заключался в том, что мы готовили годовые планы на каждый год, которые утверждались Президентом. Планы состояли из перечня вопросов, которые могли быть вынесены на заседание Совбеза. План включал записки с объяснением рисков и угроз, которые ожидают Украину на короткий период или средней продолжительности. Мы планировали заседание СНБО на полгода, поскольку предсказать сложности трендов в мире было чрезвычайно трудно. Составляли план среднесрочных угроз в полтора-два года. И надо отдать должное, это позволяло избежать ошибок при принятии внешнеполитических и внутриполитических решений. После этого мы создавали межведомственные рабочие группы, которыми руководили заместители секретаря. За три с небольшим года работы в СНБО я руководил двадцатью девятью рабочими группами. А их было создано более сорока. В межведомственные рабочие группы входили руководители всех ведомств: спецслужб, Кабмина, общественных экспертов, ученых. Чиновники обычно были представлены уровнем не ниже заместителя министра. И важно, что они вели эти дискуссии вместе с учеными. Я помню встречи вместе с Патоном, Гейцем, Либановой, банкирами, финансистами. В присутствии спецслужб. И это позволяло принимать решения консенсусом. Совет безопасности лишь утверждал эти консенсусные решения. После этого эти вопросы приходили в Секретариат (позже-Администрацию) Президента, и случались такие случаи, когда мы снова собирали рабочие группы, уточняя определенные вопросы. Дискуссии на СНБО порой носили даже драматический характер. И завершение некоторых заседаний трудно было предсказать.

И с Ющенко спорили?

Не один раз. Он был доступен к диалогу. И дал бы возможность высказаться всем. Почти на каждом заседании выступал, и не один раз я менял ход дискуссии. Когда рассматривался вопрос противодействия преступности, выступал с содокладом.

Это был очень интересный период. Понятно, что экспертами, политиками роль СНБО была несколько мифилогизована. Акценты делались, что СНБО - второй Кабмин, что он является корпусом войны против премьер-министра. В реальности этого не было. СНБО был сдерживающим фактором для непродуманных и неперспективных решений, которые угрожали национальной безопасности.

Вы были на совещании, когда обсуждались газовые контракты, выполнение которых стало основанием для возбуждения уголовного дела?

Помню заседание, помню эмоции, которые нас переполняли. До этого заседания никто из нас не знал, что происходило в Москве. Было принято решение поручить Генпрокуратуре проверить законность подписанных в Москве контрактов. Но это не было поручение возбудить уголовное дело, СНБО не может обязывать возбуждать уголовное дело.

А в чем вина Ющенко больше: что его СНБО не смогл предсказать газовую войну или в том, что во время войны и заключения контрактов он уехал отдыхать?

Ющенко рассматривал роль Президента как Абсолюта. А инструментов для утверждения этой роли не было. Плохо было и то, что его Секретариат постоянно подпитывал его убеждение, Президент является главой государства, а остальные должны следовать установленным им правилам. Несмотря на то, что степень свободы и дискуссии была несопоставимо другой, чем сегодня. И его слишком прямолинейная и политически перспективная война с премьером привела к конфликту, который в свою очередь привел к тому, что результаты Оранжевой революции были отменены.

Сделает ли что-то Клюев на должности Секретаря СНБО?

Если договорится с главой АП и будет работать с ним в одном тандеме. Хотя Президент, представляя его коллективу аппарата в Администрации Президента, дал ясно понять, где будет его место, как части этой же администрации. Это опыт России. А если Андрей Петрович захочет иметь собственную политику в вопросах национальной безопасности, то война неизбежна.

Сегодня уже очевидно, что власть не достигла желаемого результата в управлении государством. Начался медленный откат. Угрожающим является процесс возможной политической изоляции Украины. Восстановить легитимность в глазах Запада власти будет очень и очень трудно, если ничего не изменится. Запад медленно заводит механизмы своего сопротивления, поскольку речь идет о посягательстве на его основополагающие ценности. Пусковая кнопка этого механизма - Тимошенко в Качановской исправительной колонии. Она продолжает выписывать повестку дня для власти, даже в провинциальной тюрьме.

Я не представляю, как пройдет Евро, если Луценко и Тимошенко будут в тюрьме. Это чрезвычайное испытание для власти.

Беседовала Лана Самохвалова