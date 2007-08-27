СБУ послала НУ-НС к Ющенко

Служба безопасности Украины не осуществляет каких-либо целенаправленных действий в связи с обращением блока "Наша Украина" – "Народная самооборона" по поводу заявлений руководителя НАК «Нафтогаз Украины» о возможной передаче газотранспортной системы Украины Российской Федерации. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, заявил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Обращение мы имеем, оно действительно было, но каких-либо специальных целенаправленных действий мы не осуществляем», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что СБУ не имеет законных оснований «возбуждать дело или выяснять такие обстоятельства обращения».

«По моему мнению, оно должно быть, и оно таки есть, для поручения Президентом соответствующему министру в правительстве четко отчитаться и представить прозрачным образом, был ли мандат для переговоров», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 августа председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Евгений БАКУЛИН заявил, что Украина и Россия ведут переговоры о возможных вариантах обмена активами в нефтегазовой сфере. В частности, речь идет о возможности передачи РФ части газотранспортной системы Украины. По его мнению, это позволит Украине принять участие в разработке месторождений на территории РФ.

22 августа блок "Наша Украина – Народная самооборона" обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, СБУ, Генпрокуратуре, Совету национальной безопасности и обороне Украины с требованием не допустить передачи России правительством Виктора ЯНУКОВИЧА части газотранспортной системы Украины.

НУ-НС считает, что такие намерения являются грубым нарушением действующего законодательства, представляют угрозу национальным интересам и энергетической безопасности Украины.

22 августа Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что не давал мандата на переговоры между Россией и Украиной в газотранспортной сфере.

При этом он напомнил, что мандат, директивы на межгосударственные переговоры может выдавать только Президент. “Мандат на такой вариант переговоров я не давал, и то, что заявил этот господин, не имеет никакого правового основания”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент также отметил, что газовики “должны заниматься газом и отойти от политики”.