Тюремщики - Власенко: не надо, мол, ломиться в тюрьму во время перерыва

Защитника экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО не пустили на территорию Качановской исправительной колонии №54 в связи с тем, что в исправительном заведении был перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий ЧУМАК, комментируя заявление С.ВЛАСЕНКО об угрозах в его адрес со стороны охранников колонии.

«Я уполномочен руководством колонии сообщить, что господин ВЛАСЕНКО сегодня был утром в учреждении и беспрепятственно в него зашел. Сейчас он находится в 54-й колонии, никто ему не мешает. Что касается того периода - с 13.00 до 14.00 - в Качановской исправительной колонии, как и в других исправительных заведениях, определен как перерыв. Во время перерыва, конечно, ни один человек не может попасть в колонию. Об этом было сказано господину ВЛАСЕНКО. В 14.00 перерыв закончился, и он беспрепятственно зашел в учреждение», - сказал Ю.ЧУМАК.

Он не подтвердил и не опроверг информацию о том, что охранник колонии грозился С.ВЛАСЕНКО открыть огонь на поражение.

«В данном случае никаких фантазий по этому поводу я не допускаю», - сказал Ю.ЧУМАК.

Он предположил, что по факту инцидента с С.ВЛАСЕНКО администрация колонии проведет проверку.

Как сообщал УНИАН, сегодня С.ВЛАСЕНКО заявил, что охранник Качановской исправительной колонии угрожал ему открыть огонь на поражение в случае продолжения попыток пройти на территорию колонии.

«Я сейчас сделал попытку войти в Качановскую колонию, мне сказали, что меня не пустят, и на мою просьбу меня пропустить мне сказали, что если я сделаю еще шаг вперед, они начнут стрелять», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Вместе с тем после общения с журналистами С.ВЛАСЕНКО беспрепятственно прошел на территорию колонии, отметив, что в ближайшие минуты будет иметь разговор по поводу этого инцидента с руководством Качановской колонии.