Ющенко просит КС признать изменения к закону о выборах неконституционными

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с ходатайством о признании неконституционными положений частей девятой, десятой, восемнадцатой статьи 1023 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» в части исключения из списков избирателей участковой избирательной комиссией лиц, которые по сведениям, которые подаются органами государственной пограничной службы за три дня до дня выборов в окружные избирательные комиссии, пересекли государственную границу Украины и на момент представления сведений не вернулись на территорию Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, частями девятой, десятой, восемнадцатой статье 1023 Закона введено дополнительное основание исключения избирателей из списка избирателей при проведении внеочередных выборов народных депутатов. При этом, учитывая предусмотренный статьей 45 Закона порядок внесения изменений в список избирателей и порядок его закрытия, а также отсутствие в Законе какого-либо механизма предоставления реализации права избирать на внеочередных выборах гражданам, которые вернулись в Украину после передачи органами государственной пограничной службы в ОИК сведений, такие граждане из-за исключения их из списков избирателей будут лишены возможности принять участие в голосовании в день внеочередных выборов.

Президент считает, что предусмотренное Законом обязательное исключение граждан из списков избирателей является непосредственным ограничением конституционных избирательных прав граждан Украины и не отвечает статьям 38, 64, 70, 71 Основного Закона. В соответствии с частью третьей статьи 22 Конституции при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Как отметил Конституционный Суд в своем Решении от 22 сентября 2005 года № 5-рп/2005, сужение содержания и объема прав и свобод является их ограничением. Поэтому введение дополнительного ограничения права граждан свободно избирать в органы государственной власти не отвечает также и положением части третьей статьи 22 Конституции Украины.

По мнению, главы государства, отсутствие в Законе порядка повторного включения граждан в списки избирателей в случае их возвращения на территорию Украины за два дня до дня внеочередных выборов и в день голосования на этих выборах фактически делает взаимоисключающими реализацию либо избирательного права на внеочередных парламентских выборах, либо реализацию права в любое время вернуться в Украину.

В связи с необходимостью скорейшего решения затронутых вопросов Президент обращается с просьбой признать производство в деле по этому конституционному представлению безотлагательным.

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочен заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.