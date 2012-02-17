ЧФ РФ в Севастополе незаконно использует 38 причалов?

Черноморский флот Российской Федерации в Севастополе использует 38 причалов, которые не включены в межправительственное соглашение об условиях аренды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей САВЕНКОВ в ходе вчерашнего посещения ГП «Севастопольский морской торговый порт».

«К сожалению, совсем недавно мы выяснили, что 38 причалов, которые используются Черноморским флотом Российской федерации, не вошли в межправительственное соглашение. Поэтому сейчас ставится вопрос о том, что нужно их или вернуть городу, или предоставлять за них какую-то компенсацию», - сказал он.

По словам С.САВЕНКОВА, данный факт обнаружился в ходе инвентаризации, «и сейчас мы, как гостеприимные хозяева, естественно, задаём вопрос: как быть и что делать, справедливость то должна быть».

Он также отметил: «Исторически сложилось так, что более 50 процентов причальных стенок занимает наш любимый Черноморский флот Российской Федерации. Все меняется, город развивается, он заинтересован, чтобы это развитие было быстрым, комфортным для жителей и гостей города. Сейчас России сделано предложение о том, что многие причалы и территории не загружены и не используются так, как должны использоваться. Это, конечно, межгосударственный уровень, Президентам нашим решать эти вопросы. И, конечно же, Россия в приоритете, России предлагается осваивать эти территории, инвестировать в них для того, чтобы город и порт развивался, не только в военном направлении».

Говоря о перспективах вложения инвестицией, и, прежде всего, российской стороной, С.САВЕНКОВ сказал: «Мы делаем предложения РФ. Предложено 6 серьёзных пилотных проектов. У нас в центре города 24-й, 54-й заводы стоят (речь о заводах, ранее входивших в состав строительного комплекса Черноморского флота – УНИАН)». Кроме того, продолжил представитель руководства города, «много площадей в Казачьей бухте, 133 гектара под Россией, не используются. Херсонесский аэродром, - там порядка 190 гектаров у Российской Федерации. Территории не осваиваются». Как добавил С.САВЕНКОВ, «мы, естественно, предлагаем нашим российским братьям, если будет принято решение на уровне Президентов, на уровне правительства, в первую очередь они (РФ) пусть вкладывают средства, пусть будет российский бизнес, пусть российская сторона развивает и инфраструктуру города, и сам город. Пусть они зарабатывают деньги, но это толчок, импульс к развитию города».

Поэтому, как сказал С.САВЕНКОВ, «эти моменты надо обсуждать, ускорять». По его словам, власти города надеются, что по окончании выборной кампании в России «этот вопрос получит какой-то дополнительный импульс».