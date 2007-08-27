Суркис ездит по Монако на мамином Майбахе (фото)

Блеск маленького княжества Монако притягивает украинских олигархов, как варенье мух. Ринат Ахметов, Давид Жвания, Виктор Медведчук, Евгений Червоненко, Григорий Суркис – все они кто раньше, кто позже, а кто и вместе отдыхали в этой маленькой, но дорогой стране.

Последний, кстати, и в этом, 2007-ом году наведался в те края.

Причем засветился президент Федерации футбола Украины на том же Майбахе, что и в прошлом году.

Машина класса ультралюкс, припаркованная в августе 2006-го тогда в Монте-Карло на авеню Принцессы Грейс, по его словам, ему не принадлежала. Как выяснилось позже, конкретно это авто зарегистрировано на маму президента ФФУ 80-летнюю Римму Суркис. А у СДПУ(о) -шника и его брата Игоря Суркиса есть еще по одному такому же Майбаху.

Между прочим, два года назад такое авто купить можно было примерно за 400 тысяч евро, в зависимости от комплектации.

А теперь на рынке есть еще одно интересное предложение от дизайнеров Майбаха. Они предложили новый вариант Maybach 57 – инкрустированный бриллиантами. Тот, кто не сможет устоять перед силой притяжение такой модели, изложит за нее около 590 тысяч евро.

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