Что стоит за вторым пришествием Владимира Горбулина

Назначение Владимира Горбулина исполняющим обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны вызывает закономерный вопрос: что сподвигло Виктора Ющенко нарываться на обвинения в „рецидивах кучмизма” и „дежавю”? Ведь немногие в Украине не знают, что Горбулин немало лет в той же должности был правой рукой Леонида Кучмы. Кроме того, он десятки лет он считался близким другом Данииловича и пользовался правом обращаться даже к президенту Кучме на „ты” среди очень ограниченного круга лиц.

Итак, аргументы в пользу кандидатуры Владимира Павловича должны были быть достаточно серьезными. Сразу вспоминаются профессионализм, опыт, интеллект, пребывание „в теме”, работоспособность… Но, если откровенно, многие кадровые назначения (и увольнения), подготовленные Секретариатом Президента, демонстрируют, что эти критерии никоим образом не являются приоритетными.

Зато назначение Горбулина и.о. секретаря СНБОУ дало Виктору Андреевичу целый ряд сугубо политических преимуществ. Во-первых, 67-летний „старо-новоназначенец” уже не может, по закону о государственной службе, претендовать на то, чтобы лишиться префикса „и.о.” И это дает Ющенко поле для последующих кадровых решений. А то со стороны некоторых политических сил (в частности БЮТ) уже зазвучали реплики о необходимости вынесения этой должности на коалиционные торги. Президент же пока заполнил вакансию, прекратив эти неприятные разговоры. Но сохранил за собой возможность впоследствии легко поменять Горбулина на нужного в данной ситуации человека. Хотя вполне может держать его как „и.о.” столько времени, сколько ему пожелается. Именно как „и.о.” Горбулин долго руководил Главной службой оборонной политики в Секретариате Президента. Свобода маневра всегда была одним из решающих факторов для Ющенко при принятии политических решений.

Во-вторых, фигура Горбулина является образцом равноудаленности. Никто не упрекнет Ющенко за то, что он приблизил к себе представителя какого-то клана или политической силы в ущерб другим. Ни к БЮТ, ни к „донам”, ни к „любым друзям”, ни к даже „днепропетровским” Горбулин ни какого отношения не имеет. В то же время он пользуется большим и искренним уважением как „помаранчевых”, так и „бело-голубых” элит. Свой переход от Кучмы к Ющенко он осуществил интеллигентно, без битья в грудь и красивых слов (вспоминается его статья с аргументированной и умной критикой аргументов Глеба Павловского в интересах кандидатуры Януковича, которая и обозначила этот переход).

Таким же равноудаленным (возможно, в данном случае точнее сказать – „равноприближенным”) Горбулин является не только во внутренне-, но и во внешнеполитическом смысле. Да, он является общепризнанным идеологом евроатлантической интеграции Украины, но и у российской элиты (как управленческой, так и интеллектуальной) Владимир Павлович не вызывает отвращения и имеет богатейший опыт общения с ее ведущими представителями. Немало экспертов возлагают на Горбулина надежду относительно существенных сдвигов в обоих основных направлениях украинской внешней политики.

В-третьих, Горбулин – это Горбулин. Руководитель СНБОУ – своеобразная должность. Она слишком зависит от того, кто ее занимает. Если Кинах на ней был ничем, Радченко – никем, Марчук – почти никем, Порошенко – кем-то (или альтернативой кому-то), то Горбулин был фактически вторым лицом в государстве. Конечно, сам в немногочисленных интервью после своего назначения Владимир Павлович скромно рассказывает о том, что лишь наладит более-менее работу аппарата СНБОУ, внесет „некоторое организационное начало в работу Совбез”. Однако стоит прочитать внимательнее отрывок его интервью изданию „Коммерсант-Украина”: „Это должен быть действительно аналитический центр стратегического планирования – авторитетный орган, который полагается на свой ум, принципиальность и совесть, а не на полномочия. Возможно, нам стоит сделать так, чтобы аппараты СНБО и Секретариата Президента стали двумя серьезными составляющими частями, которые исключили бы недостаток информационной и аналитической работы, необходимой для Президента”.

За характерным для Горбулина осторожным многословием явно стоит желание создать на базе СНБОУ мощный и независимый альтернативный поток информации и аналитики, который выходил бы непосредственно на Президента. И сделать СНБОУ как минимум не менее влиятельным, чем Секретариат (ведь говрилось „две серьезные составляющие части”). Он уже делал это при Кучме, очевидно, способен сделать и при Ющенко. И побыть еще определенное время в излюбленной для него роли „серого кардинала”.

В-четвертых, Ющенко уже чувствует неприятные для себя последствия „проседания” некоторых функций, которые установились за СНБОУ. Когда правительство подает на увольнение губернатора Киевской области Евгения Жовтяка, аргументируя это решение „снижением показателей”, издается указ Президента, а затем Жовтяк демонстрирует данные Госкомстата, которые свидетельствуют, что показатели не снижались, а районный суд приостанавливает действие указа, то авторитета это главе государства, мягко говоря, не добавляет. Раньше, при старом режиме, именно СНБОУ отводилась ключевая роль при подготовке увольнений высокопоставленных лиц. Тщательным образом собиралась информация о кандидате на вылет с должности, складывалась в папки, выдавалась участникам заседания СНБОУ – и Совбез проводил мощную артподготовку, после которой увольнение по крайней мере выглядело мотивированным. Не исключено, что эта „проскрипционная” функция будет возвращена СНБО после „внесения некоторого организационного начала”. Иначе подобные инциденты могут стать плохой традицией.

В-пятых, есть еще одно достаточно важное обстоятельство, которое могло сыграть свою роль при назначении Горбулина. Дело в том, что Владимир Павлович уже свыше десятка лет курирует один из „самых вкусных” секторов внешней торговли Украины, напрямую связанный с вопросами национальной безопасности. Речь идет о торговле оружием. Это мощные финансовые потоки, а Горбулин знает здесь каждое течение и каждый ручеек. Изучал их и в должности секретаря СНБОУ в свое первое пришествие, и во главе Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса...

Николай Писарчук