В ФПУ считают, что с украинцев должны брать в два раза меньше налогов

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) настаивает на дифференцированном подходе к налогообложению доходов граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ФПУ Сергей КОНДРЮК сегодня во время интернет-конференции.

Среди требований ФПУ - ввести необлагаемый налогом минимум доходов на уровне прожиточного минимума для всех граждан. «Суть этого требования в том, что заработная плата, как и доход предприятия, должна состоять из двух частей: часть, которая не облагается налогом (необлагаемый налогом минимум), и часть, которая подлежит налогообложению, - ведь облагаться налогом должна прибыль от труда», - отметил С.КОНДРЮК. По его словам, при таких условиях при заработной плате, например, в 2 тыс. грн. работник будет платить в два раза меньше налога.

«Введение необлагаемого налогом минимума даже при условии сохранения единой ставки налога обеспечивает дифференциацию в налогообложении», - сказал С.КОНДРЮК.

Кроме того, ФПУ настаивает на обеспечении налогообложения трудовых доходов по ставкам хотя бы не высшим, чем нетрудовые доходы, что, в свою очередь, будет стимулировать работников. «Более того, некоторые трудовые доходы вообще не облагаются налогом - проценты, начисленные на ценные бумаги, эмитированные Минфином, а проценты по депозитным вкладам будут облагаться налогом только с 1 января 2015 года по ставке 5%. Таким образом, миллионеры просто «выпадают» из системы реального налогообложения, несмотря на то, что численность их за последний год выросла почти на 20%», - отметил С.КОНДРЮК.

ФПУ поддерживает проекты законов, разработанные Минсоцполитики, о введении налога на богатство и налогообложении оффшорных операций.

По словам С.КОНДРЮКА, в большинстве стран мира применяется дифференцированная шкала налогообложения с максимальными ставками, которые иногда превышают 50% (в Дании - 51,5%, Бельгии - 53,7%, Швеции - 56,4%). Вместе с тем, в большинстве таких стран установлен необлагаемый минимум доходов граждан, размер которого достаточен для удовлетворения не только физических потребностей, но и духовных.