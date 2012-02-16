У Кличко не верят, что чиновники накажут обидчиков журналистки

Фракция «УДАР» в Киевсовете требует от столичной власти срочно демонтировать незаконно размещенные киоски на проспекте Свободы. Об этом говорится в запросе депутатов от "УДАР" к председателю КГГА Александру Попову, озвученном на заседании Киевсовета 16 февраля.

«По нашим данным, скандальные киоски установили без всякой разрешительной документации. Это, кстати, подтверждает и информация Главного управления контроля за благоустройством. Понятно, что ситуация, которая привела к конфликту с местными жителями и избиению журналистки, возникла исключительно из-за действий властей. Ведь когда Киевсовет голосовал за легализацию незаконно установленных МАФов, наша фракция предупреждала, что это приведет к новым конфликтам. Тогда власть нас не услышала, но сегодня она должна нести ответственность за свои действия», - говорит заместитель председателя фракции «УДАР» Наталья Новак.

Во фракции не верят в обещания столичных чиновников наказать обидчиков избитой журналистки Оксаны Романюк: «Мы имеем большие сомнения в искренности заявлений представителей КГГА. Наконец, не будут же чиновники наказывать сами себя! Поэтому свое слово должны сказать, прежде всего, правоохранительные органы.

Наталья Новак также добавила, что депутаты от «УДАР» встретились с Оксаной Романюк, выслушали, как именно разворачивался конфликт на проспекте Свободы и предложили местным жителям юридическую помощь в борьбе против незаконного установления МАФов.

По ее словам, уже очевидно, что киоски на Виноградаре установлены с многочисленными нарушениями. Например, они размещены на инженерных сетях «Киевводоканала» и даже частично блокируют пожарный колодец. «Поэтому мы также обратились в Главное управление МЧС в Киеве и в «Киевводоканала», чтобы их работники должным образом отреагировали на это», - добавляет Наталья Новак.

Во фракции «УДАР» требуют от КГГА официальной информации о точном количестве киосков в Киеве и хотят знать, сколько из них работают, нарушая закон, сколько незаконных МАФов чиновники уже демонтировали за два последних года и сколько планируют снести.

«Также было бы интересно узнать, почему, несмотря на соответствующий указ президента от 2009 года, в Киеве до сих пор нет схемы размещения киосков. Хотя это вопрос риторический - на самом деле власти выгоден МАФов беспорядок, который позволяет направлять финансовые потоки не в бюджет, а в карман отдельных чиновников», - добавляют в «УДАРе».