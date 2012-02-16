Луценко рассказал, как «убить межигорского дракона»

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что свержение нынешнего режима возможно путем стопроцентной явки избирателей на выборы и тотального контроля над избирательным процессом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Печерского районного суда Киева, выступая с последним словом в течение почти двух часов.

«Копье, которым можно убить «межигорского дракона», - это стопроцентная явка на выборы, тотальный контроль над избирательным процессом», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заметив, что ни один политик не может сам изменить страну, а поэтому нет другого выхода для народа, как изменить ее самому.

«Поэтому задание номер один - перестать жить в подлой самовлюбленности и думать, что мир спасет Украину… Мы сами должны сделать свое будущее, а пока нашу страну засасывает черная дыра под чавканье быдлоэлиты и безмолвный стон народа. Оппозиции не нужно постоянно кричать: «банда руководит страной!». Это и без того все знают. Нам не нужно просто сменить Президента (это как раз не проблема), а изменить страну стопроцентным евроремонтом, поскольку власть ЯНУКОВИЧА ярко демонстрирует, что иначе будем жить в тоталитарном дерьме», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, он заметил, что «фактически эта власть может положить конец коррупции лишь собственным суицидом, потому что когда не срабатывает государство начинаются самосуды».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в парламент должно прийти не меньше 100 «обезбашенных представителей оппозиции», от которых будет зависеть последующая судьба, в том числе, президентских выборов.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО призвал оппозицию бойкотировать будущие парламентские выборы, если действующая власть в очередной раз внесет изменения в избирательное законодательство, которыми будет разрешено снимать кандидатов с регистрации за любое минимальное, незначительное нарушение.