Что означает назначение Клюева (мнения экспертов)

Президент освободил Андрея Клюева от должности первого вице-премьера – министра экономического развития и торговли и назначил его секретарем СНБО. Раиса Богатырева перешла в правительство. Мы спросили у экспертов, что могут означать такие кадровые решения.

Игорь Лосев, аналитик: КЛЮЕВ МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬ СНБО ФАКТИЧЕСКИ В ПЕРВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ Как уже убедил нас Виктор Федорович, все его действия нужно рассматривать исключительно под углом формирования и укрепления режима личной власти. Виктор Федорович является типичным автократом. И что бы он ни делал, все его действия направлены на усиление своей власти.

Главное — то, что его не ограничивает то, что ограничивает других деятелей, — а именно чувство ответственности. Он еще не открыл для себя такую истину — чем больше власти ты берешь, тем большую ответственность ты на себя возлагаешь.

А поскольку Януковичу это непонятно, то хочется все больше и больше полномочий, надежных, преданных люди. Преданных не государству, не нации, а персоналии.

Все последние кадровики Януковича не являются, мягко говоря, профессионалами в своей сфере, но все они имеют репутацию лично преданных Виктору Федоровичу людей. И эта личная преданность, так сказать, нивелирует изъяны этих людей. То есть ты можешь быть кем угодно, человеком с улицы, но если ты будешь лично предан, тогда твоя карьера при нынешнем режиме обеспечена.

Такие абсурдистские назначения, к сожалению, типичны для Украины.

Что касается вообще структуры СНБО, она может использоваться в качестве органа управления государством при экстремальных обстоятельствах. Например, в условиях войны, каких-то крупных природных катаклизмах, неконтролируемых массовых протестов или гражданских конфликтах. То есть это тот орган, через который Президент может руководить государством.

И то, что туда пошел Клюев, говорит о том, что отныне вес этого органа значительно усилится. Клюев может превратить СНБО в фактически первое правительство Украины, а вторым станет то, где сидит Азаров. Потому что Клюев — человек лично преданный Януковичу, умный, очень неплохой менеджер. Кроме того, надвигаются же парламентские выборы, которые в условиях честной конкуренции Партия регионов никоим образом не способна выиграть. Соответственно, нужно идти путем каких-то массовых фальсификаций, но эти фальсификации должны быть умные, грамотные. Не по-чечетовски, так сказать, а технически грамотные.

И собственно от того, как он справится с этим заданием, и зависит политическое будущее Клюева.

Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова: УЖЕ ПЕРВЫЕ ШАГИ КЛЮЕВА ПОКАЖУТ, ЧТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗА ЭТИМ СТОИТ Прежде всего, это назначение было достаточно неожиданным — и с точки зрения того, что еще не завершено много вопросов, которые вел Андрей Петрович Клюев по европейской интеграции, в частности, по Зоне свободной торговли с ЕС. Переговоры закончились, но есть еще важная часть... И, в принципе, его авторитет в ЕС как парламентера был и остается достаточно высоким.

В определенные периоды украинской истории СНБО играла разную роль, как и ее руководители – от очень серьезного влияния на все процессы, которые происходят во внутренней и внешней политике до абсолютно минимального влияния и сужению функций как то лишь подготовки заседаний СНБО. Потому пока сложно сказать, является ли это, откровенно говоря, ссылкой временной или это все-таки понимание Президентом наконец (и хотелось бы надеяться) значимости сферы безопасности и обороны.

Клюев — опытный менеджер. Но у меня также нет никаких сомнений, что на этом посту самостоятельную линию вести практически невозможно. Это та структура, где действовать можно лишь вместе с Президентом. И, соответственно, все ключевые решения этой структуры вводятся в действие указами Президента. Но уже первые шаги Андрея Клюева покажут, что в действительности стоит за этой рокировкой. Первое задание, которое может стоять перед Клюевым, – это повысить эффективность работы структуры, которая, откровенно говоря, в последнее время практически потеряла свой вес. Сегодня, по моему мнению, аппарат СНБО может играть абсолютно другую роль.

Дмитрий Корчинский, публицист: СНБО — ЭТО, КАК ГОВОРЯТ, ПЯТАЯ НОГА В ТЕЛЕГЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ Назначение Клюева на должность секретаря СНБО свидетельствует о том, что он попал в опалу...

Кто-то говорит о том, что его отправили в СНБО, чтобы он имел больше времени заниматься выборами. Но человек, который не имеет возможности собирать деньги на выборы, не может и организовать эти выборы. На предыдущей должности он имел возможность это делать, а на этой не имеет, потому существенно и на избирательный процесс не будет влиять.

Что такое СНБО? Это, как говорят, пятая нога в телеге чеченской революции. Это структура, которая имеет ни собственного бюджета, ни серьезного влияния на какие-то процессы. Она дублирует АП и не может давать прямых указаний силовым структурам. То есть Янукович напрямую общается с председателем СБУ, министром обороны, министром внутренних дел и напрямую общается с собственной администрацией. И трудно представить, что между этими людьми и Януковичем станет Клюев.

Да, в действительности это устранение Клюева от избирательного процесса.

С другой стороны — для Клюева это неплохой шанс пересидеть Януковича и остаться на этом посту при следующем Президенте. Кстати, как это произошло с Богатыревой.

То, что Богатырева стала министром здравоохранения... Ну, она же ахметовский человек. В конечном итоге, что такое быть у нас министром здравоохранения?! Министерство здравоохранения — это для самоубийц. На этом посту, кажется, никто и года не продержался. Она тоже не продержится больше года, хотя и “сильна в фармацевтических темах”. А после этого... Ну, наверно опять вернется в СНБО.

Александр Палий, политолог: КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ ОЧЕВИДНУЮ ТЕНДЕНЦИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ УКРАИНЦЕВ В СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ Во-первых, Янукович уменьшает внутреннее напряжение в правительстве, разводя лидеров разных группировок. Конкуренция команд у регионалов даже жестче, чем у «оранжевых». Но у «оранжевых» было как у детей - все на языке. У регионалов иначе, немножко умнее – искры уже летят, а грома нет. Азаров сказал, что он сегодня «лично счастлив, что сбылась его мечта», и в правительстве появилась Богатырева. Думаю, в действительности он счастлив от того, что из правительства «ушли» Клюева.

Во-вторых, власть продемонстрировала, что ей плевать, чем руководить и что заваливать – хоть экономику, хоть национальную безопасность.

Дело в том, что власть абсолютно не волнует результат политики. Можно быть каким угодно вором, так что клейма негде ставить. Напротив, клеймо клептомана для нынешней власти – это как знак качества. Значит, будут исправно делиться за предоставленную возможность.

Посмотрите, за что в стране увольняют чиновников? Очень показательной стала история с экс-директором аэропорта «Борисполь». Тысячи пассажиров сетовали за беспорядок и кражи багажей, на что в администрации аэропорта неизменно отвечали, что крадут во всех аэропортах мира, и бороться с этим невозможно. И это во времена веб-камер. Но директора «Борисполя» уволили не за это, а за то, что в аэропорту исцарапали самолет Януковича. Ну не анекдот?

Так и в деле Клюева появилась информация, что его уволили из правительства за то, что депутаты освистали речь Януковича. То есть все остальное в стране, кроме свиста, хорошо.

К сожалению, похоже на то, что никаких государственных и общенациональных интересов власть не знает и знать не хочет, просто не понимает, что это такое и с чем его едят. А понимает лишь частные интересы.

Новых людей в команду не берут, потому что нужно будет им показывать в деталях, куда и что идет. Выгнать кого-то из своей команды Президент тоже не может, потому что изгнанник может рассказать, что куда кому пошло. Потому регионалы пытаются избегать громких увольнений, а вместо того играют в политические шахматы: переставляют друг друга с места на место, имитируя бурную деятельность.

При этом должности первого вице-премьера и секретаря СНБО требуют совсем разных подходов и профессиональных способностей. Неужели Клюев такой универсальный? Неужели такая разноплановая Богатырева?

Только что прочитал в интервью одной региональной депутатки дифирамбы в пользу нынешней «профессиональной команды», ее избирательного списка.

И смех, и грех.

Что же такого сделали эти «профессионалы», какие такие реформы Бальцеровича или Януковича? Всего лишь перевели свои личные проблемы на страну. Если бы о профессионализме говорили депутаты Дании или Люксембурга, или хотя бы Норвегии, это было бы не так смешно.

А так страна в глубокой дыре, а, видите, одни профессионалы при власти. И это при том, что Янукович уже при власти треть времени с получения независимости Украины – 2 года в должности Президента и 4 – премьера. Об Азарове, Табачнике и других «ветеранах» и говорить ничего, они уже десятилетиями «перестраивают» нам государство. Не удивительно, что это государство такое хило и истощенное.

Кстати, о цене «профессионализма». В настоящее время в Украине средняя зарплата в 4 раза меньше, чем в Польше, аналогичная ситуация с пенсиями. Хотя, начинали обе страны с одинакового уровня. И Польша, кстати, тоже не идеал. Но эти данные значат, что в результате «политики профессионалов» каждому украинцу не доплачивают по меньшей мере по три его зарплаты и пенсии ежемесячно. И это тянется десятилетиями. Сколько людей не смогло выучиться, вылечиться, сколько всего не сделано в стране в результате такого «профессионализма»? Вместо кощунственного самовосхваления пусть власть отчитывается за результат государства. А он предпоследний в Европе, в настоящее время мы боремся за это место с белорусами.

Наконец, третье. Последние кадровые назначения подтвердили очевидную тенденцию дискриминации украинцев в собственной стране по национальному признаку.

Более того, похоже на то, что у власти закончились не только донецкие, но и вообще, люди, рожденные в Украине. Напомню, ни глава СБУ, ни министр обороны, ни даже нынешний министр здравоохранения не родились в Украине.

Думаю, это связано с тем, что нынешняя власть патологически боится людей, хоть как-то связанных с Украиной. Потому что, глядя на то, что власть творит со страной, местным людям, даже с очень суровым сердцем, может стать ее жаль.

Хотя, присматриваясь пристально к действиям власти, нельзя исключать и намного более угрожающий для выживания страны вариант – что кадровая политика в сфере национальной безопасности стала разменным элементом договоренностей с руководством России.

Опросила Ксения Лесив