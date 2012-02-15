Глава УГКЦ: люди сегодня больше доверяют Церкви, чем главе государства

«Мы сейчас переживаем очень сложный период истории нашего государства, а также - присутствия Церкви в Украине. Сегодня происходят такие процессы, над которыми, создается впечатление, никто не имеет никакого контроля, и мы не знаем, что завтра ожидает нас».

Об этом Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший СВЯТОСЛАВ (Шевчук) сказал в Германии на встрече с представителями духовенства и благотворительной организации Kirche in Not.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации УГКЦ, в Германию Блаженнейший СВЯТОСЛАВ прибыл 11 февраля со своим первым официальным визитом.

По его утверждению, на таком периоде неопределенности «люди не верят никому, но доверяют Церкви».

«Очень интересно, что люди сегодня намного больше доверяют главе Церкви, чем главе государства, - говорит Блаженнейший СВЯТОСЛАВ. - Это означает, что наша Церковь играет огромную роль в сегодняшнем украинском обществе. В первую очередь – в развитии гражданского общества в нашем государстве. Благодаря экономической независимости от государства у нас есть свобода говорить правду».

Предстоятель УГКЦ также поблагодарил благотворительную организацию Kirche in Not за поддержку, которую с момента своего основания предоставляет многим, в частности, УГКЦ.